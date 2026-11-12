സംസ്ഥാനത്ത് ഐഎഎസ്. തലപ്പത്ത് വന് അഴിച്ചുപണി; 14 പേര്ക്ക് മാറ്റം, എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായി ഡോ. എസ്. കാർത്തികേയൻ
ഡോ. ഷര്മിള മേരി ജോസഫിന് കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി. ചെയര്പേഴ്സണ് സ്ഥാനത്തിന്റെ അധിക ചുമതലയും നല്കി.
Published : November 12, 2026 at 4:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഐ.എ.എസ്. തലപ്പത്ത് വീണ്ടും വന് അഴിച്ചുപണി. 14 ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തസ്തികകളിലും അധിക ചുമതലകളിലും മാറ്റം വരുത്തി സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറങ്ങി. പുതിയ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായി ഡോ. എസ്. കാര്ത്തികേയന് ചുമതല നല്കി. എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തിന് ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല നല്കിയപ്പോള് ജെറോമിക് ജോര്ജിനെ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കാന് ഉത്തരവായി. ഡോ. ഷര്മിള മേരി ജോസഫിന് കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി. ചെയര്പേഴ്സണ് സ്ഥാനത്തിന്റെ അധിക ചുമതലയും നല്കി.
എക്സൈസ് കമ്മീഷണര് സ്ഥാനത്തുനിന്നും സീറാം സാംബശിവറാവുവിനെയും കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തുനിന്നും എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തെയും മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വകുപ്പുകളില് പുനഃസംഘടന ഉണ്ടായത്. ഇതിനൊപ്പം മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള തര്ക്കങ്ങളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലെ എതിര്പ്പുകളും ഭരണതലത്തില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
ബാര് ലൈസന്സ് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ശ്രീറാം സാംബശിവറാവുവിനെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണര് സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്. സര്ക്കാരുമായോ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായോ കൂടിയാലോചന നടത്താതെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് ഏകപക്ഷീയമായി കൈക്കൊണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമര്ശനം. സര്ക്കാര് അറിഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില് താഴെത്തട്ടില് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം നല്കിയത് മുന് ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരാണെന്നും, കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ പഴുതുകളും അടയ്ക്കുമെന്നും വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സ്ഥാനമാറ്റം. അതേസമയം, താന് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു സീറാം സാംബശിവറാവുവിന്റെ വിശദീകരണം.
ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറിയായ ഡോ. ഷര്മിള മേരി ജോസഫിന് നിലവിലെ അധിക ചുമതലകള്ക്ക് പുറമെ കേരള ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാന്സ് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് ചെയര്മാന് ആന്ഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതല നല്കി. ഇതോടെ കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയില് നിന്നും ബാലമുരളി ഡി. ഒഴിവായി. കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചെയര്മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ പ്രശാന്തിന് നിലവിലെ അധിക ചുമതലയ്ക്ക് പുറമെ മ്യൂസിയം, മൃഗശാല, പുരാവസ്തു, ആര്ക്കൈവ്സ് വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതല കൈമാറി. ഈ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതലയില് നിന്നും കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഒഴിവാക്കി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായ എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തിന് നിലവിലെ അധിക ചുമതലകള്ക്ക് പുറമെ ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതല നല്കി.
അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ഡോ. എസ്. കാര്ത്തികേയനെ ജലവിഭവ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്, ഭവന നിര്മാണ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറി എന്നീ പൂര്ണ അധിക ചുമതലകളും അദ്ദേഹത്തിന് നല്കി. ഭവന നിര്മാണ വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതലയില് നിന്നും ആഭ്യന്തര, വിജിലന്സ് വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആര്. ജ്യോതിലാലിനെ ഒഴിവാക്കി.
ഭക്ഷ്യ, സിവില് സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായ ഡി. ബാലമുരളിയെ കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതല നല്കി. ഐ.ടി. സെക്രട്ടറിയായ എസ്. സുഹാസിന് കേരള ഇറിഗേഷന് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല നല്കി. സഹകരണ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായ ബി. അബ്ദുള് നാസറിന് പാര്ലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതല നല്കി.
കൃഷി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറിയായ ടി.വി. സുഭാഷ് സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേന ഡയറക്ടര്, സോഷ്യല് ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് എന്നീ പൂര്ണ അധിക ചുമതലകളും വഹിക്കും. ജെറോമിക് ജോര്ജിന്റെ സേവനം തുറമുഖ വകുപ്പിന് വിട്ടുനല്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റര്നാഷണല് സീ പോര്ട്ട് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള മാരിടൈം ബോര്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതലയിലും തുടരും. മില്മ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന് കീഴില് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഫ്സാന പര്വീണിന് നോര്ക്ക ഡയറക്ടറുടെ പൂര്ണ അധിക ചുമതലയും നല്കി.
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