ഐഎഎസ് തലത്തില് വന് അഴിച്ചുപണി; ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് സ്ഥാനചലനം, ശബരിമലയിൽ ഐഎഎസ് റാങ്കിൽ എഡിഎം
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന അഞ്ജു കെ.എസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കും. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനരധിവാസ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചുമതലയും ഇവർ വഹിക്കും
Published : September 11, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 8:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സിവിൽ സർവീസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി. തിരുവനന്തപുരം, വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകൾക്ക് പുതിയ കളക്ടർമാരെ നിയമിച്ചതിനൊപ്പം സുപ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, മിഷൻ തലവന്മാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എംഡിമാർ എന്നിവരടക്കം 36 ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും ചിലര്ക്ക് അധിക ചുമതലകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാന ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ ഭരണത്തലവന്മാർ എത്തിയത്. സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന അഞ്ജു കെ.എസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കും. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനരധിവാസ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചുമതലയും ഇവർ വഹിക്കും. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ കെ എം ബഷീറിനെ വാഹനമിടിപ്പിച്ചു കൊന്ന കേസില് വിചാരണ നേരിടുന്ന കൃഷിവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഓഫസിര് ഓണ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി മാറ്റി നിയമിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറായിരുന്ന അനുകുമാരിയെ സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറായാണ് മാറ്റി നിയമിച്ചത്. ദുരന്തബാധിത പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ചെൽസാസിനി വി പുതിയ കളക്ടറാകും. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ശ്രീധന്യ സുരേഷിനെ കാസർകോട് ജില്ലാ കളക്ടറായും, കാസർകോട് കളക്ടറായിരുന്ന അർജുൻ പാണ്ഡ്യനെ കാർഷിക വികസന-കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറായും നിയമിച്ചു.
വരുന്ന 2026–2027 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്തെ ഏകോപനം ശക്തമാക്കാൻ എ.ഡി.എം പദവി ഐ.എ.എസ് കേഡറിലേക്ക് ഉയർത്തി 'അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, ശബരിമല' എന്ന പേരിൽ പുതിയ എക്സ്-കേഡർ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഉത്തരവിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭരണപരിഷ്കാരം. ഐ.എ.എസ് (പേ) റൂൾസ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ ഈ പദവിയിലേക്ക് ദിലീപ് കെ. കൈനിക്കരയെ നിയമിച്ചു. ശബരിമല, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും പ്രവർത്തന ഏകോപനം ഇദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും.
മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥാനചലനങ്ങളിൽ, വ്യവസായ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന അരുൺ കെ. വിജയൻ പുതിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും വിദ്യാഭ്യാസ പുനരുദ്ധാരണ മിഷൻ സി.ഇ.ഒയുമാകും. നിലവിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗിനെ വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി, കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ എം.ഡി ആയും നിയമിച്ചു. ധനവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സച്ചിൻ കുമാർ യാദവാണ് പുതിയ ഐ.ടി മിഷൻ ഡയറക്ടർ. ഇദ്ദേഹത്തിന് കെ-ഫോൺ എം.ഡി, ടെക്നോപാർക്ക് സി.ഇ.ഒ എന്നീ അധിക ചുമതലകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.ടി മിഷൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സന്ദീപ് കുമാറിനെ ധനകാര്യ വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചു.
ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. രേണു രാജിന് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ഇ-ഹെൽത്ത് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി എം.ഡി എന്നീ പൂർണ അധിക ചുമതലകൾ നൽകി. എൻ.എച്ച്.എം മിഷൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അനു എസ്. നായരെ പുതിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറായും കെ.എം.എസ്.സി.എൽ എം.ഡി ആയും നിയമിച്ചപ്പോൾ, ഡോ. ഹരികുമാർ കെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറാകും.
സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇമ്പശേഖർ കെ യെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായും, ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സാബിൻ സമീദിനെ ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടറായും ഒ.ബി.സി കോർപ്പറേഷൻ എം.ഡി ആയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ സ്പോർട്സ്, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം, പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം, ദുരന്തനിവാരണം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിലെ ഭരണത്തലപ്പത്തും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
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