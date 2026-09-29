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വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ പുതിയ നീക്കം; സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു

ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സർക്കാർ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്

STATE LEVEL ADVISORY COMMITTE HUMAN WILDLIFE CONFLICT GOVT ORDER ON MAN WILDLIFE CONFLICT മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 9:44 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപരിപാടിയിലെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നടപടി.

ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സർക്കാർ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. സുൽത്താൻബത്തേരി എംഎൽഎ ഐ സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ, വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ട്രസ്‌റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ എമെരിറ്റസ് ഡോ. എം കെ രഞ്ജിത്‌സിങ്, കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള മിഖായേൽ ഡോമിനിക്, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓഫിസർ ഡോ. അരുൺ സക്കറിയ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഹോം ഗ്രോൺ നേഴ്‌സറി ആൻഡ് ഫാംസ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ ജോസ് ജേക്കബ്, മൈസൂർ നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സീനിയർ സയൻ്റിസ്‌റ്റ് ഡോ. ആനന്ദ് കുമാർ, വയനാട് സുൽത്താൻബത്തേരി സ്വദേശി ബൈജു പോൾ മാത്യൂസ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ.

STATE LEVEL ADVISORY COMMITTE HUMAN WILDLIFE CONFLICT GOVT ORDER ON MAN WILDLIFE CONFLICT മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം
സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)
STATE LEVEL ADVISORY COMMITTE HUMAN WILDLIFE CONFLICT GOVT ORDER ON MAN WILDLIFE CONFLICT മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം
സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്‌റ്റ്‌സ് ആൻഡ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമിതിയുടെ ചുമതലകൾ, പ്രവർത്തന രീതികൾ, ചെലവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കും.

മരണനിരക്കിൽ കുറവ്
വനം വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം ജൂലൈ വരെ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങളിൽ 20 പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണനിരക്കിൽ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ 43 ആയിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്‌ദത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്. അതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള വർഷത്തിൽ 67 പേരാണ് വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങളിൽ മരിച്ചത്.

രൂക്ഷമാകുന്ന പ്രതിസന്ധി
സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര മേഖലകളിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം വളരെ രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. കാട്ടാന, കാട്ടുപന്നി, കടുവ തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും വീടിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ തകർക്കുന്നതുമെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ദ്രുതകർമ സേനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

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ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും പുതിയ ഉപദേശക സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വനമേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളും വന്യജീവികളെ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സമിതി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

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TAGGED:

STATE LEVEL ADVISORY COMMITTE
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
GOVT ORDER ON MAN WILDLIFE CONFLICT
മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം
GOVT STATE LEVEL ADVISORY COMMITTEE

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