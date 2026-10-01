പൊതുശുചിമുറികളിൽ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾ നിർബന്ധം; ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം
പുതിയതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾക്ക് ഇരുവശവും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ അനുയോജ്യമായ കൈപ്പിടികൾ നിർബന്ധമായും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം
Published : October 1, 2026 at 9:39 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുശുചിമുറികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗസൗഹൃദമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർണായക ഉത്തരവുമായി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ശാരീരിക പരിമിതികൾ നേരിടുന്നവർക്കും സുരക്ഷിതമായി പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊതുശുചിമുറികളിലും യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
നിലവിലുള്ള പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾക്ക് പകരമായി യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിലുള്ളവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം കെ. ബൈജുനാഥ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൈപ്പിടികൾ നിർബന്ധം
പുതിയതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾക്ക് ഇരുവശവും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ അനുയോജ്യമായ കൈപ്പിടികൾ നിർബന്ധമായും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതെ കിടക്കുന്ന പൊതുശുചിമുറികൾ അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഭാവിയിൽ പുതിയ പൊതുശുചിമുറികൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും ചലനപരിമിതി അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. കേരളത്തിൽ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടി അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർദേശം.
മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം
ശുചിത്വമുള്ളതും സുരക്ഷിതവും പ്രവർത്തനക്ഷമവും ഉപയോഗസൗഹൃദവുമായ പൊതുശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ അനിവാര്യഘടകമാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രായമായവർ, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുന്നവർ, അമിതവണ്ണമുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ മാതൃകയിലുള്ള ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാൽമുട്ട് വേദനയും മറ്റ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും അലട്ടുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഴ്ചകൾക്കും മറ്റ് അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഗർഭിണികൾക്കും ഇത്തരം ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയാണ് പ്രൊഫ. വർഗീസ് മാത്യു സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ കമ്മിഷൻ്റെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നിലവിലെ ശോചനീയാവസ്ഥയെന്നും പരാതിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
തുടർനടപടികൾ
പൊതുശുചിമുറികളിൽ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടിയന്തരമായി നൽകണം. പഞ്ചായത്തുകൾ, നഗരസഭകൾ, കോർപറേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ പൊതുശുചിമുറികളിലും ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം കമ്മിഷനിൽ സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച കേസ് ഈ മാസം 23ന് കോഴിക്കോട് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിങ്ങിൽ കമ്മിഷൻ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു ഇടങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കാൻ ഈ ഉത്തരവ് വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലെയും ശുചിമുറികളിലും ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
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