പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷം; വ്യാഴാഴ്ച പ്ലാൻ്റുകളിലേക്ക് മാർച്ച്, 23ന് ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടും
ഹോട്ടലുകളെ അവശ്യ സർവീസായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സിലിണ്ടർ വിതരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ. മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
Published : March 18, 2026 at 8:25 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹോട്ടലുകളെ അവശ്യ സർവീസായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പാചകവാതകം തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ പ്ലാൻ്റുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ച് 23 തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിട്ട് സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്താനും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു.
പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം
മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ഹോട്ടലുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതോടെ പല ഹോട്ടലുകൾക്കും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
കൊവിഡിന് ശേഷം സാമ്പത്തികമായി കരകയറി വരുന്ന ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പാചകവാതക ക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻഗണന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോട്ടലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സിലിണ്ടറുകൾ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ധനവില വർധനയും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും മൂലം നട്ടംതിരിയുന്ന ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്ക് പാചകവാതക ക്ഷാമം കൂടിയായതോടെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്.
സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനിവാര്യം
നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചത്തെ മാർച്ചിനും മാർച്ച് 23ലെ സൂചന പണിമുടക്കിനും ശേഷവും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ തീരുമാനം.
കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ഹോട്ടൽ മേഖല ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിക്കും
ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിട്ടുള്ള സമരം പൊതുജനങ്ങളെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, നഗരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങി വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിനായി ഹോട്ടലുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. പണിമുടക്ക് നീണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയാൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും. അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
അവശ്യ സർവീസായി ഹോട്ടലുകളെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്നും ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധിക്ക് വലിയൊരളവ് വരെ പരിഹാരമാകുമെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാചകവാതക വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കും സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
