താങ്ങാനാകാതെ സാമ്പത്തിക ഭാരം; 24 മണിക്കൂർ വ്യാപകമായി ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിട്ട് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധം
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് ആയിരം രൂപയോളം വർധിപ്പിച്ച നടപടി ഹോട്ടൽ മേഖലയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഉടമകൾ നിർബന്ധിതരായത്.
Published : May 6, 2026 at 7:17 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വാണിജ്യ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്റോറൻ്റുകളും അടച്ചിടും. കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ (കെഎച്ച്ആർഎ) നേതൃത്വത്തിലാണ് 24 മണിക്കൂർ സൂചനാ പണിമുടക്ക്.
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് ആയിരം രൂപയോളം വർധിപ്പിച്ച നടപടി ഹോട്ടൽ മേഖലയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഉടമകൾ നിർബന്ധിതരായത്. ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യാപാരികളാണ് ഈ അമിത സാമ്പത്തിക ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ വലിയ ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്നത്.
വിലക്കയറ്റം ഇരുട്ടടിയായി
അരി, പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും ഗതാഗത ചെലവും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഹോട്ടൽ വ്യവസായം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് അമിതമായി വില കൂട്ടിയത്. ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക നികുതികൾക്ക് പുറമെയാണിത്. ഇത് കേരളത്തിലെ ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പാചകവാതകവില ഇത്രത്തോളം വർധിച്ചാൽ ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷണവില ആനുപാതികമായി വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ, ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂട്ടുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെയും റസ്റ്റോറൻ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക.
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂട്ടിയാൽ ആളുകൾ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കുറയുമെന്ന വലിയ ആശങ്കയും വ്യാപാരികൾക്കുണ്ട്. കൊവിഡിന് ശേഷം പതുക്കെ കരകയറിത്തുടങ്ങിയ ഹോട്ടൽ മേഖലയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിലയിലുള്ള ഈ പുതിയ ഭാരം. ഉയർന്ന വൈദ്യുതി നിരക്ക്, കെട്ടിട നികുതി, തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെയാണ് പാചകവാതക വിലയും ഇവർക്ക് ഇരുട്ടടിയാകുന്നത്.
സർക്കാർ ഇടപെടണം
നിയന്ത്രണാതീതമായ വിലക്കയറ്റം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വർധിപ്പിച്ച തുക പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് സ്വകാര്യ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകളും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളവയും തമ്മിലുള്ള വിലയിലെ അന്തരവും വളരെ വലുതാണ്.
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതകത്തിന് അമിതമായി ഈടാക്കുന്ന നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകണം. വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടുന്ന ഹോട്ടൽ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലവ് ഇരട്ടിയായി വർധിച്ചതോടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ കച്ചവടം പോലും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കും
സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറിയ ഭക്ഷണശാലകൾ, ബേക്കറികൾ മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ വരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ പൊതുജീവിതം ഭാഗികമായി സ്തംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൂരയാത്രക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, ജോലിക്കായി നഗരങ്ങളിലെത്തുന്നവർ എന്നിവരെയാണ് ഹോട്ടൽ സമരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയ്ക്കുക. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഹോട്ടൽ പണിമുടക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.
ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിലെ ചെറിയ കാൻ്റീനുകളെപോലും പാചകവാതക വിലക്കയറ്റം സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യസേവനങ്ങൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും കടകളും 24 മണിക്കൂർ പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കും.
അതേസമയം, പാചകവാതക വില കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള തീരുമാനം. വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താനും ആലോചനയുണ്ട്.
അധികൃതർ ഉണർന്നുപ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സർക്കാർ ഉടനടി തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
Also Read:- ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി യുവതിയെ അടിച്ചുകൊന്നു; ക്രൂരമർദനം ഡോഗ് ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ