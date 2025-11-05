വോട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം എത്തുന്ന നേതാക്കൾ: വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് കർഷകർ; ശൂന്യമായി ഗ്രാമങ്ങൾ
വന്യജീവി ശല്യം തടയാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ്. കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തുച്ഛമാണ്.
Published : November 5, 2025 at 5:38 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം കൂടി വന്നപ്പോൾ വികസനങ്ങളുടെ കെട്ടുകാഴ്ചകളും കൊട്ടിഘോഷങ്ങളുമാണ് എവിടെയും. നാട്ടിലൊക്കെ പുരോഗതി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാടിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. മലയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറിലേറെ പഞ്ചായത്തുകളിലും അവസ്ഥ ഒന്നുതന്നെയാണ്.
കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സമ്പദ്സമൃദ്ധമായ മലയോരം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യമാവുകയാണ്. തെക്ക് നിന്ന് വന്ന് കുടിയേറിപ്പാർത്തവരും സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കൃഷിയിടം ഒരുക്കിയവരും ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗവും മലയിറങ്ങി. പലതരത്തിലുള്ള വന്യമൃഗശല്യമാണ് ഇവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന പന്നി, കുരങ്ങ്, ആന, പുലി, കടുവ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണവും ആക്രമണവും ഓരോ ദിവസവും കൂടി വരികയാണ്.
എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുരോഗതി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻ്റുകൾക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് കർഷകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ മലയോരം വീർപ്പുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ധീരമായ നടപടി കൈക്കൊണ്ടത്. നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന ശല്യക്കാരായ വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലും എന്നതായിരുന്നു ആ ഉത്തരവ്.
അത് വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയാകുകയും വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു കരട് ബില്ലിനും രൂപം നൽകി. ഇത് യഥാർഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസ്ഥയല്ല കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് ഭരണാധികാരികൾക്കും അറിയാം. കാരണം വനം വന്യജീവി നിയമപ്രകാരം രാജ്യത്തിൽ പൊതുനിയമത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.
അംഗീകാരം ലഭിക്കണം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്തും പ്രസിഡൻ്റും അത് ഒരു മികവായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാണ് കർഷകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതര രാജ്യങ്ങളിലും വന്യമൃഗശല്യം നേരിടാൻ ആധുനികമായ പല സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വന്യമൃഗങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകുമ്പോൾ അവയെ കൊന്നൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അതിന് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എംപാനൽ ഷൂട്ടർമാരെ നിയമിച്ച് ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കർഷകർ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു കൃഷിഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വന്യജീവി ഇറങ്ങിയാൽ ഷൂട്ടർമാർ എവിടെ നിന്നോ എത്തുന്നതുവരെ അതിനെ കെട്ടിയിടാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് പാരമ്പര്യമായി കാർഷികവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ ചോദിക്കുന്നത്.
ആകെയുള്ള വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഷൂട്ടർമാരെ വച്ച് ഒരു തരത്തിലും ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം കർഷകർക്ക് തോക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ. അവിടെയും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ വനം വകുപ്പിന് ഇടപെട്ട് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല കാട്ടിൽ കയറി ഏതെങ്കിലും കർഷകൻ മൃഗങ്ങളെ വെടിവച്ചാൽ "ആളെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ, മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കാനല്ലേ കഷ്ടപ്പാടുള്ളൂ" എന്നും ബോബൻ ചോദിക്കുന്നു.
ഇതു തന്നെയാണ് മലയോരം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കോളനികളിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹം ഇപ്പോഴും മലയോരത്തുണ്ട്. അവരുടെ അവസ്ഥയും വളരെ ദയനീയമാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷി പോലും വന്യജീവികൾ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആദിവാസി വനിതയായ ജാനു പറയുന്നു.
താമസിക്കാനോ ഒരു വീടില്ല, ഒരു കുടിൽ കെട്ടിയാണ് അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. ആകെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വാഴയും ചേമ്പും ചേനയുമെല്ലാം നട്ടിരുന്നു. എല്ലാം മുള്ളൻപന്നിയും കുരങ്ങനും കൊണ്ടുപോയി. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്ന് മകൾ സിലോമിനയും മകൻ ബിനുവും പറയുന്നു. കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു പന്നിയെങ്ങാനും ചത്താൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തും.
പിന്നെ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ തലയിലാക്കും. അത് പേടിച്ച് ആരോടും പരാതി പറയാറില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. വോട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രം കോളനി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടി കാണണമെന്ന് ആദിവാസി സമൂഹവും ഒന്നടങ്കം വിലപിക്കുന്നു. വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം വർധിച്ചതോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷി പോലും വെട്ടി നശിപ്പിച്ച കഥകളും മലയോരത്തുണ്ട്.
ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 40 തെങ്ങിൽ 38 എണ്ണവും ആന നശിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തെങ്ങ് കർഷകൻ വെട്ടിമാറ്റി. പിന്നാലെ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാര തുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ തുച്ഛമാണെന്നും അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ചെലവ് അതിൽ കൂടുതലാണെന്നും പ്രദേശവാസിയായ ജോൺ കെകെ പറഞ്ഞു.
ഒരു തെങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 500 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടും. അതിന് പലതവണകളായി ഓഫിസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി 600 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചെലവാകും. അതുകൊണ്ട് ആരും നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിക്കാനും പോകാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൃഷിയിടത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. കഷ്ടകാലത്തിന് ഏതെങ്കിലും കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു പന്നിക്കുട്ടിയെങ്കിലും ചത്താൽ അതിനും ചോദ്യം ചെയ്യലായി, പിന്നാലെ തലവേദനയും ആകും.
വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കൃഷിയിടത്തിനൊന്നും യാതൊരു വിലയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ജോൺ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോടിൻ്റെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖല അസാധാരണ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി.
കാലാകാലങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചുപോന്നവർ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മലയിറങ്ങികൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വന്യമൃഗശല്യം എല്ലാവിധത്തിലും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ആന, കുരങ്ങ്, മലയണ്ണാൻ, കാട്ടുപന്നി, മുള്ളൻപന്നി, മാൻ. ഒപ്പം പുലി, കടുവ ഭീതിയും. നാനാഭാഗത്തുകൂടി കർഷകരുടെ നടുവൊടിക്കുകയാണ് ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ.
ആദ്യകാലത്ത് വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം വാങ്ങി സുഗമമായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റിയവരാണ് ഇപ്പോൾ അസാധാരണമായ ഒരു അനുഭവം നേരിടുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് വന്യമൃഗശല്യം ഇത്രയും രൂക്ഷമായത്. ആന നിരന്തരമായി കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് ഭീതി വർധിച്ചത്. വാഴ, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കൊക്കോ തുടങ്ങി ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്നും വിളവെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഒപ്പം ഉള്ള ജീവനും കൊണ്ട് താഴോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പരമ്പരാഗത കർഷകർ.
