41% സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, 2.5 ലക്ഷം പേർ വിദേശത്ത്; ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉടച്ചുവാർക്കാൻ സർക്കാർ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസൂത്രണ ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപന രേഖയിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളുള്ളത്.
Published : November 20, 2026 at 7:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നൂതനാശയങ്ങളും പ്രായോഗിക സമീപനങ്ങളും ചേർത്തുള്ള ഉടച്ചുവാർക്കലിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതായി ആസൂത്രണ ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ സമീപന രേഖ വിശദമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസൂത്രണ ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സമീപന രേഖയിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളുള്ളത്.
കേരളത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രവേശനം നേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണുണ്ടാകുന്നതെന്ന് രേഖ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2023-24-ൽ 41.2 ശതമാനമായിരുന്നു. 2024-25 വർഷത്തിൽ ബിരുദ സീറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 41 ശതമാനവും ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു. അതേ സമയം വിദേശത്ത് പഠനത്തിനു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയോളം വർധിച്ച് 2.5 ലക്ഷമായി. ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുക വഴി വിദേശ നാണ്യം, പ്രതിഭകൾ, കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എന്നിവ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. പഠനത്തിനാവശ്യമായ ഒന്നാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഗുണനിലവാരവും പ്രസക്തിയുമാണ് ഇവിടെ കുറവായത്, ഇതിനു കാരണം ഇതാണ്. സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്ന എയിഡഡ് കോളേജുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
കേരളത്തിലെ മികച്ച കോളേജുകൾ പലതും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളായതിനാൽ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ, നൽകാവുന്ന ബിരുദങ്ങൾ, ഈടാക്കാവുന്ന ഫീസ് എന്നിവയിൽ അവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതേ സമയം പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ പുതിയ സർവകലാശാല രൂപീകരിക്കാനാകട്ടെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. അതിനാൽ നിശ്ചിത ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംസ്ഥാന നിയമ പ്രകാരം സർവകലാശാലകളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി.
ഇതിലൂടെ സ്വന്തമായി കോഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും ബിരുദങ്ങൾ നൽകാനുമുള്ള സ്വയം ഭരണാധികാരം അവയ്ക്കു ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ കാമ്പസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി സമാന്തരമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫീസും സീറ്റും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും തുടർന്നും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കും.
വിദേശത്തും ഇന്ത്യിലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളായ വിദഗ്ധരെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് തസ്തികകളിൽ നിയമിച്ചാൽ അധ്യാപകരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും. നാലു വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴ്സുകൾ അവലോകനം ചെയ്യും.
ടൂറിസം മേഖല മലബാറിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും, പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കും
2025-ൽ ടൂറിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 50,702 കോടി രൂപ. കോവിഡിനു ശേഷം കുതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേത്തിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി. 2025-ൽ കേരളത്തിൽ 2.59 കോടി വിനോദ സഞ്ചാരികൾ എത്തി എന്നത് സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണ്. ഇതിൽ 2.51 കോടി പേർ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളും 8.22 ലക്ഷം പേർ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുമായിരുന്നു.
50,702.3 കോടി രൂപ ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിനു വരുമാനമായി ലഭിച്ചു. കോവിഡിനു മുൻപുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ ഇതു കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക, ഓരോ സഞ്ചാരിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുക, ഒപ്പം മലബാർ മേഖലയിലേക്കും പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങളിലേക്കും ടൂറിസത്തിന്റെ വളർച്ച വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ദേശീയ തലത്തിൽ ഓരോ 147 ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾക്കും ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരി എന്ന അനുപാതമാണുള്ളതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 30 ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരി എന്ന നിലയാണുള്ളത്.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ചെറുകിട മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകളുടെ സാധ്യത തേടും
കേരളത്തിലെ നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംസ്ഥാനം ചെറിയ മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകൾ ആലോചിക്കുന്നു. ഇവയുടെ സാധ്യത, സുരക്ഷ, സ്ഥല നിർണയം, ഗ്രിഡ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തും. ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്ക്, ഗ്രിഡ് സന്നദ്ധത, ഇടപെടൽ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായും സമീപന രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2027 മുതൽ 2032 വരെ നീളുന്ന പതിനഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സമീപന രേഖ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയത്.
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