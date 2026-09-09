വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ജാഗ്രത; സംസ്ഥാനത്ത് യുവി ഇൻഡക്സ് ഉയരുന്നു, 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ തീവ്രത അളക്കുന്ന സൂചികയാണ് യുവി ഇൻഡക്സ് (UV Index)
Published : September 9, 2026 at 6:50 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേനൽമഴ ലഭിക്കുമെന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമാകും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയ വർധനയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് പുനലൂരിലാണ്. 35.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ 3.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതലാണ്.
കോട്ടയത്ത് 34.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും (സാധാരണയേക്കാൾ 3.8 ഡിഗ്രി കൂടുതൽ), കൊച്ചിയിൽ 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും (സാധാരണയേക്കാൾ 3.3 ഡിഗ്രി കൂടുതൽ) രേഖപ്പെടുത്തി. മിക്കയിടങ്ങളിലും ശരാശരി താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതായാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
താപനില ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. മറ്റന്നാൾ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, ഇതിനിടെ ചില ജില്ലകളിൽ ആശ്വാസമായി വേനൽമഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേനൽമഴ ലഭിക്കുന്നത് ചൂടിന് നേരിയ ശമനം നൽകുമെങ്കിലും, ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം കാരണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ മഴ ലഭിച്ചാലും ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്നാണ് നിർദേശം.
എന്താണ് യുവി ഇൻഡക്സ്?
ചൂട് കനക്കുന്നതിനൊപ്പം അൾട്രാ വയലറ്റ് (യുവി) വികിരണ തോത് ഉയരുന്നതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് വികിരണങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ തീവ്രത അളക്കുന്ന സൂചികയാണ് യുവി ഇൻഡക്സ് (UV Index). പൂജ്യം മുതൽ 11-നും മുകളിലേക്ക് വരെയുള്ള സംഖ്യകളായാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്.
സൂചികയിലെ സംഖ്യ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചർമത്തിനും കണ്ണുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും സൂര്യാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യതയും വർധിക്കുന്നു. യുവി ഇൻഡക്സ് മൂന്നിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ വെയിലത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ യുവി ഇൻഡക്സ് ഉയർന്ന നിലയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മലയോര മേഖലകളിൽ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പകൽ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു. സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
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നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും, പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, മറ്റ് ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിർമാണത്തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങി വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും കുടിവെള്ളം കരുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
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