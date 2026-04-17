കടുത്ത ചൂടിൽ കരുതിയിരിക്കണം; നിർജലീകരണവും ബോധക്ഷയവും ഉണ്ടാകാം, ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കനക്കുമ്പോൾ നിർദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. പ്രത്യേക ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകള് ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു.
Published : April 17, 2026 at 3:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് എല്ലാവർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് . രാവിലെ 11 മണി മുതല് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാല് ശരീരത്തില് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തുടര്ച്ചയായി വെയിലേറ്റാല് സൂര്യാഘാതമോ, സൂര്യാതപമോ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. സ്വയം പ്രതിരോധം വളരെ പ്രധാനമാണ്.
കുഞ്ഞുങ്ങള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവര് എന്നിവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരിട്ട് വെയിലേല്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജോലി സമയം പ്രഭാതങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമായി ക്രമീകരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നവര് എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകള്
ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേക ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു ഹീറ്റ് ഹെല്ത്ത് ആക്ഷന് പ്ലാന് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലിനിക്കുകളില് കൂളിങ് ഉപകരണങ്ങളുടേയും മരുന്നുകളുടേയും ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കുക
സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഒരു ഘടകമായ അള്ട്രാവയലറ്റ് (യുവി) രശ്മികള് അധികമായി നേരിട്ട് ശരീരത്തില് ഏല്ക്കുമ്പോള് പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണമാകും. ഇത് ചര്മ്മ, നേത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. കോശങ്ങളുടെ ഡിഎന്എ നശിപ്പിച്ച് രോഗങ്ങള്ക്കും കാന്സറിനും കാരണമായേക്കാം. ചര്മ്മത്തിൻ്റെ നിറം മാറ്റം, ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാക്കും.
അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികള് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയേയും ബാധിക്കാം. വെയിലിന് കാഠിന്യമുള്ളതിനാൽ രാവിലെ 11 മുതല് 3 വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പകല് സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള് തൊപ്പി, കുട, സണ്ഗ്ലാസ്, സണ്സ്ക്രീന് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. ശരീരം മുഴുവന് മറയുന്ന കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. യാത്രകളിലും മറ്റും ഇടവേളകളില് തണലില് വിശ്രമിക്കാന് ശ്രമിക്കുക എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
ശരീരത്തില് നിന്നും അമിതമായി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ നിര്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. വീടിനുള്ളിലാണെങ്കിലും നിര്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് വെള്ളം കുടിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങള്, പ്രായമായവര്, രോഗികള് എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിനുള്ളില് പോലും ഇതുണ്ടാകാം. അതിനാല് ഇത്തരക്കാര് ജലാംശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം തുടങ്ങിയവ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വീട്ടിനുള്ളില് വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക. അമിതമായി മധുരം ചേര്ത്തതും കാര്ബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ നിര്ജലീകരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
പൊള്ളല്, ക്ഷീണം, തലകറക്കം, തലവേദന, ഓക്കാനവും ഛര്ദിയും, അസാധരണമായ വിയര്പ്പ്, കഠിനമായ ദാഹം, മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക, മൂത്രം കടും നിറത്തിലാവുക, വേഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ്, ബോധക്ഷയം എന്നിവ ഉണ്ടായാല് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നവര് തണലില് മാറി വിശ്രമിച്ച് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. കട്ടികൂടിയതോ ചൂട് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ദേഹം തുടയ്ക്കുക. കാറ്റ് കൊള്ളുക, വീശുകയോ ഫാനോ എസിയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടുക.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങള്
- രാവിലെ 11 മുതല് വൈകുന്നേരം 3 വരെയുള്ള സമയത്ത് വെയിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- അയഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുക.
- പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്.
- ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. യാത്രാ വേളയില് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കരുതുന്നത് നല്ലത്.
- തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക.
- കുട്ടികള്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം നല്കുക.
- ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം എന്നിവ ധാരാളമായി കുടിക്കുക.
- വെള്ളം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തന്, ഓറഞ്ച് മുതലായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറി സാലഡുകളും കൂടുതലായി ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
- കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് കളിക്കാന് അനുവദിക്കരുത്.
- വെയിലത്ത് പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളില് കുട്ടികളേയും പ്രായമായവരേയും ഇരുത്തിയിട്ട് പോകാതിരിക്കുക.
- ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാന് പകല് സമയത്ത് വീടിൻ്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിടുക.
- വൃത്തിയും ശുചിത്വവുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാനീയങ്ങള് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- കടകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ജ്യൂസില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസ് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക.
