കേരള ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ: ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സർക്കാർ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒഎസ്ദി ആയ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഏകോപന സഹായങ്ങൾ നൽകും
Published : June 6, 2026 at 1:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൽ പഠനം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ്, സർക്കാർ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചത്. റെയിൽവേ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കൺവീനറായ സമിതിയിൽ റെയിൽവേ വിദഗ്ധനായി ജെ വിനയൻ, ധനകാര്യ വിദഗ്ധനായി ഡോ. സി വീരമണി, പാരിസ്ഥിതിക വിദഗ്ധനായി ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ അംഗങ്ങളായി നിയമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒഎസ്ദി ആയ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഏകോപന സഹായങ്ങൾ നൽകും.
സാങ്കേതിക സാധ്യത, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, നടപ്പാക്കൽ വെല്ലുവിളികൾ, സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കമ്മിറ്റി സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കും. മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ശുപാർശകളും സമർപ്പിക്കും.
കെ-റെയിൽ (സിൽവർലൈൻ) പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിക്കും സംസ്ഥാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വൻ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീധർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ സമിതിയിൽ ഉണ്ടന്നെതാണ് പ്രത്യേകത. കെ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖയിലെ വിരോധാഭാസങ്ങളും അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടിയിരുന്നു. ഡിപിആറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തുക ഈ പദ്ധതിക്ക് യഥാർഥത്തിൽ വേണ്ടി വരുമെന്നും, അത് സംസ്ഥാനത്തെ വലിയൊരു കടക്കെണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി (പൂജപ്പുര) മുതൽ കണ്ണൂർ (മുണ്ടയാട്) വരെ 473.20 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇരട്ടപ്പാതയായിരിക്കും കേരള ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ. ഈ റൂട്ടിൽ ആകെ 23 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ 6.5 കിലോമീറ്റർ തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും കടന്ന് പോകുക. ബാക്കിയുള്ള പാത പൂർണമായും തൂണിലായിരിക്കും. കണ്ണൂർ ഒഴികെയുള്ള കേരളത്തിലെ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ഈ പാത സ്പർശിക്കുന്നു, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ആകെ യാത്രാ സമയം 3 മണിക്കൂറും 30 മിനിറ്റും ആയിരിക്കും. 21.5 കിലോമീറ്ററായിരിക്കും ശരാശരി സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം, ട്രെയിനുകളുടെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും.
ട്രെയിനുകളിൽ 12 കോച്ചുകളും ആകെ 800 സീറ്റിഹ് ശേഷിയുമുണ്ടാകും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രെയിനുകളുടെ നീളം പിന്നീട് 16 കോച്ചുകളായി ഉയർത്തും.
ആദ്യം, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ (രാവിലെ 6 മുതൽ 11 വരെയും വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയും) ഓരോ 20 മിനിറ്റിലും തിരക്കില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഓരോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലും ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 54,400 യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണുള്ളത്. യാത്രക്കാരെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല, മുൻകൂർ റിസർവേഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക.
പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ ചെലവ് 60,000/- കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ 36,000/- കോടി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ 51:49 അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്വിറ്റി വഴി കണ്ടെത്തും. ബാക്കി 24,000/- കോടി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വഴി സമാഹരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്കും തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൽപ്പറ്റയിലേക്കും, പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് വരെയും, തൃശൂർ മുതൽ പാലക്കാട് വരെയും ലൈൻ നീട്ടാൻ കഴിയും. ഭാവിയിലെ ഈ വികസനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റേഷനുകൾ
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി (പൂജാപുര)
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം
വർക്കല
കൊല്ലം
കൊട്ടാരക്കര
പത്തനംതിട്ട ജംഗ്ഷൻ
തിരുവല്ല
കോട്ടയം
വൈക്കം
തൃപ്പൂണിത്തുറ
എറണാകുളം (പാലാരിവട്ടം)
ആലുവ
കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട്
ചാലക്കുടി
തൃശൂർ ജംഗ്ഷൻ
പട്ടാമ്പി ജംഗ്ഷൻ
മലപ്പുറം
കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം
കോഴിക്കോട് ജങ്ഷൻ
ബാലുശ്ശേരി
നാദാപുരം
കൂത്തുപറമ്പ്
കണ്ണൂർ (മുണ്ടയാട്)
Also Read: ആരോരുമറിയാത്ത ഒരു കടം വീട്ടൽ; ഒരു കുടുംബത്തെ ചേർത്തു പിടിച്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയുടെ കഥ