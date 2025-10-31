ഇടക്കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം ഭൂമി അഴിമതി: കെസിഎക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഇടക്കൊച്ചി, തൊടുപുഴ സ്റ്റേഡിയം നിർമാണത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ 26.62 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട്. കെസിഎ മുൻ ഭാരവാഹി ഉൾപ്പെടെ 18 പേർ പ്രതികൾ
Published : October 31, 2025 at 3:45 PM IST
എറണാകുളം: ഇടക്കൊച്ചി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ നടന്ന അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെതിരെ (കെസിഎ) വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കെസിഎ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പൊതുസേവകർ എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. കെസിഎയുടെ മുൻ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ടിസി മാത്യു അടക്കമുള്ള 18 പേരാണ് നിലവിൽ വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്.
വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരാം
കെസിഎയ്ക്കെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അസാധുവാക്കിയത്. ഇടക്കൊച്ചി, തൊടുപുഴ സ്റ്റേഡിയം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിലും നിർമാണത്തിലും അഴിമതി നടന്നു എന്നതായിരുന്നു കെസിഎയ്ക്ക് എതിരായ പ്രധാന ആരോപണം. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എറണാകുളം, കോട്ടയം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റുകളാണ് കെസിഎ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഇടക്കൊച്ചിയിൽ സ്റ്റേഡിയം പണിയാനായി 23.95 ഏക്കർ ഭൂമി 26.62 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതിൽ ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും നടന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷേപം. നേരത്തെ കെസിഎ ഭാരവാഹികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരായ അപ്പീലിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്.
ഇതോടെ കെസിഎ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസമില്ലാതായി. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഈ വിധി നിർണായകമാവുകയാണ്. കെസിഎയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കെസിഎ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പൊതു പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കെസിഎ എന്നും, അതിനാൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമം കെസിഎയ്ക്ക് ബാധകമാവുമെന്നും വിജിലൻസ് വാദിച്ചിരുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ സുപ്രധാന വിധി.
ഇടക്കൊച്ചിയിൽ വാങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ വില കണക്കാക്കിയതിലും യഥാർഥ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക നൽകിയതിലും വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. സ്റ്റേഡിയം നിർമാണത്തിൻ്റെ മറവിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൊതു ധനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. കേസിൽ പ്രതികളായ 18 പേർക്കെതിരെയും അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി
കെസിഎ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണെന്നും, അതിലെ ഭാരവാഹികൾ പൊതുസേവകർ എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെന്നും അതിനാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നുമാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ കെസിഎ വാദിച്ചിരുന്നത്. ഈ വാദമാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്. ഭൂമിയിടപാടിലെ കമ്മിഷൻ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രതികൾ നേരിടുന്നത്.
കൂടാതെ, തൊടുപുഴയിൽ ക്രിക്കറ്റ് അകാദമിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങിയതിലും നിർമാണത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ അഴിമതി നടന്നു എന്ന കേസും നിലവിലുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലെയും അന്വേഷണമാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവോടെ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നത്. പുതിയ വിധിയോടെ, ഈ രണ്ട് കേസുകളിലെയും തുടർ നടപടികളുമായി വിജിലൻസിന് മുന്നോട്ട് പോകാം.
