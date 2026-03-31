ETV Bharat / state

ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ശരിവെച്ച് ഹൈക്കോടതി; രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹർജി തള്ളി

ഭേദഗതി പ്രകാരം ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം. നടപടി വൈകിയാൽ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കാം. സഭയുടെ അധികാരം ശരിവെച്ച കോടതി, ഭാവിയിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ യോഗ്യത പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.

high court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതിയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത ശരി വച്ച് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികൾ കോടതി തള്ളി. ലോകായുക്തയുടെ വിധിന്യായങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ഭേദഗതി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഭേദഗതി പ്രകാരം ലോകായുക്ത ഒരു ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ലോകായുക്തയുടെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കാം. ലോകായുക്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന നിലവിലെ യോഗ്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, ഭാവിയിൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭയ്ക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാവുന്നതാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഭേദഗതിയും തർക്കവും

1999ലെ കേരള ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് 2022ലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ സർക്കാർ പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. പഴയ നിയമപ്രകാരം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് ലോകായുക്ത കണ്ടെത്തിയാൽ അവർ പദവി ഒഴിയണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഭേദഗതിയോടെ ലോകായുക്തയുടെ വിധി പരിശോധിക്കാനും അത് അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അധികാരം സർക്കാരിലോ നിയമസഭയിലോ നിക്ഷിപ്തമായി. ലോകായുക്തയുടെ പല്ലുകൊഴിക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഭരണഘടനാപരമായ അനുച്ഛേദം 163 പ്രകാരം ഗവർണർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളെ ഭേദഗതി ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. ലോകായുക്ത എന്നത് ഒരു അന്വേഷണ സംവിധാനം മാത്രമാണെന്നും അന്തിമ വിധി തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണെന്നുമുള്ള സർക്കാർ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ ലോകായുക്തയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തിന് കോട്ടം തട്ടുന്നില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം

കേസിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭേദഗതിയാണിതെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലോകായുക്തയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് അവസരം നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ കീഴ്‌വഴക്കമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികാരികൾ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തുല്യമായി മാറുമെന്ന നിരീക്ഷണം ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആശങ്കകൾക്ക് ഭാഗികമായെങ്കിലും മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിധി രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കും. മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി കേസിലടക്കം ലോകായുക്തയുടെ ഇടപെടലുകൾ നിർണായകമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിയമപോരാട്ടം നടന്നത്.
Also Read: യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും, ബിജെപിക്ക് സ്ഥാനമില്ല; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.