സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതി മരിച്ചിട്ടും ജീവപര്യന്തം ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി
ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
By PTI
Published : October 9, 2026 at 1:50 PM IST
എറണാകുളം: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർക്ക് വിചാരണ കോടതി നൽകിയ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. 2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ നാലാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച അമ്പത്തഞ്ചുകാരനായ പ്രതിയുടെ ശിക്ഷയാണ് കോടതി ശരിവച്ചത്. അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി മരിച്ചെങ്കിലും പിഴ ശിക്ഷ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട വിധിയായതിനാൽ കോടതി നടപടികൾ തുടരുകയായിരുന്നു.
തുടർനടപടികളുമായി ഹൈക്കോടതി
ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. വിചാരണ കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പീൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ ഇയാൾ മരിച്ചു. ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതി മരിക്കുന്നതോടെ കേസ് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്.
എന്നാൽ ഈ കേസിൽ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അപ്പീലുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി മരിച്ചാലും പിഴത്തുക ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് കോടതി ഈ നിർണായക തീരുമാനം എടുത്തത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പീൽ തള്ളിക്കളയാതെ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് കോടതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത്.
കുട്ടിയുടെ മൊഴി നിർണായകം
സംഭവസമയം നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി തികച്ചും വ്യക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെയോ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെയോ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇതിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
വിചാരണ വേളയിൽ കുട്ടിയെ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനും ലഭ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൊഴി വിലയിരുത്താനും വിചാരണ കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചെറിയ കുട്ടികൾ നൽകുന്ന മൊഴികളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കേസിൻ്റെ കാതലായ വസ്തുതകളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
വിചാരണ കോടതി വിധി ശരിവച്ചു
ലഭ്യമായ മുഴുവൻ തെളിവുകളും സ്വതന്ത്രമായി വിലയിരുത്തിയതിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ മൊഴി തള്ളിക്കളയാൻ തക്കതായ യാതൊരു കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വിചാരണ കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളിലും തെളിവുകളുടെ വിലയിരുത്തലിലും ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ നിഗമനങ്ങൾ പൂർണമായും ശരിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി, പ്രതിയുടെ അപ്പീൽ തള്ളുകയും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കണ്ടെത്തലും ശിക്ഷയും ശരിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.
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കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമ കേസുകളിൽ ഇരയുടെ മൊഴിക്ക് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന വിധി. സ്കൂൾ യാത്രകളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കടുത്ത ശിക്ഷയും സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം വലുതാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിശ്വസിച്ച് ഒപ്പം വിടുന്നവർ തന്നെ കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ അനിവാര്യമാണെന്നും ഈ വിധി ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.
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