ഭക്തർ പണം നൽകുന്നത് ഭഗവാന്: ദേവസ്വം ബോർഡ് കടപ്പാട് കാണിക്കണം; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഹൈക്കോടതി
നിലയ്ക്കൽ പെട്രോൾ പമ്പിലടക്കം നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പരിഗണിച്ച കോടതി, ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചു.
Published : October 30, 2025 at 2:16 PM IST
എറണാകുളം: ദേവസ്വം ബോർഡിനല്ല, ഭക്തർ പണം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ന സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഹൈക്കോടതി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭഗവാനോടെങ്കിലും കടപ്പാട് കാണിക്കണമെന്ന് കോടതി കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലടക്കം നടന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിലാണ് കോടതി ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഭക്തർ പണം നൽകുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാനുവേണ്ടിയാണെന്നും, ആ ഭഗവാനോട് ബോർഡ് കടപ്പാട് കാട്ടണമെന്നും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഹൈക്കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. നിലയ്ക്കൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ 2024ൽ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്ന വിഷയത്തിലും കോടതി പരാമർശം രേഖപ്പെടുത്തി.
നഷ്ടപ്പെട്ട പണം അയ്യപ്പൻ്റേതാണെന്നും അത് കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ട കടമ ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. പ്രസാദം, വരവ്-ചെലവ് എന്നിവയുടെ ഓഡിറ്റ് മാത്രം മതിയാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
നിലയ്ക്കൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൗച്ചറുകൾ ഒന്നും ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൈബർ വിദഗ്ധനായ കൺസൾട്ടൻ്റിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാണെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ സംവിധാനത്തോടെ ഓഡിറ്റ് നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. കൃത്യമായ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥ ഹൈക്കോടതിയെ നേരിട്ടെത്തി ബോധിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക വർഷം തീരുന്നതിനുമുമ്പ് അടിയന്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ കോടതി, ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് അപാകതകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭഗവാൻ്റെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ധാർമികതയും നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കുകളിൽ പൂർണമായ വ്യക്തത ഉണ്ടാകണം. ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആസ്തികളും നിക്ഷേപങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റിങ് അനിവാര്യമാണ്.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ
കൂടാതെ, കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകൾ ബോർഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായേക്കും. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും, അതിലൂടെ കൃത്യമായ രേഖകളും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇതിനായി സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്, ഓഡിറ്റിങ് പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്.
ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം യോഗം ചേർന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓഡിറ്റ് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാർഗരേഖകൾ തയ്യാറാക്കണം. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനും, വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
