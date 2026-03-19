വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ആശ്വാസമില്ല; എസ്എൻഡിപി കേസിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശം
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. വാർഷിക കണക്കുകൾ ഹാജരാക്കാത്തതും ഡിഐഎൻ ഇല്ലാത്തതുമാണ് അയോഗ്യതയ്ക്ക് കാരണം. കേസ് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
Published : March 19, 2026 at 12:59 PM IST
എറണാകുളം: എസ്എൻഡിപി യോഗം ഭാരവാഹികളെ അയോഗ്യരാക്കിയ നടപടിയിൽ ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ നിലവിലെ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന അപ്പീലിലെ പ്രധാന ആവശ്യം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല.
സംഘടനയുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിനായി ഒരു താത്കാലിക ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം നിലവിൽ ഏതുവരെയായി എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി സംഘടനയിലെ നൂറ്റിയെഴുപതോളം അംഗങ്ങൾ നിലവിൽ അയോഗ്യരാണെന്നും ഭരണനിർവഹണത്തിനായി താത്കാലിക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച യാതൊരു നടപടികളും ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം കൂടി കൃത്യമായി കണക്കിലെടുത്താണ് കേസിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത് വരെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ തന്നെ തുടരാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്. പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വരുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമമായ മറ്റൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം തന്നെ തുടരുന്നതാണ്. കേസിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ അപ്പീലുകൾ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതുവരെ നിയമപരമായ മറ്റ് തടസങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല.
അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ വാർഷിക കണക്കുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് മുൻപാകെ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഭാരവാഹികളെ ഒന്നടങ്കം അയോഗ്യരാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും വ്യവസ്ഥകളും ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയത്.
മാത്രമല്ല, സംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും യഥാസമയം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഭാരവാഹികൾ തുടർച്ചയായി വരുത്തിയ വീഴ്ചകൾ കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമായി മാറി.
ഇതിന് പുറമെ കമ്പനി ഭാരവാഹികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഡയറക്ടർ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അഥവാ ഡിഐഎൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന നിർണായക കണ്ടെത്തലും കേസിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ ഇത്തരം കടുത്ത നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് കോടതി രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന തുടർന്നുള്ള നിലപാടുകളും തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന കോടതി നടപടികളുമാകും എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ ഭാവി ഭരണസംവിധാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുക.
