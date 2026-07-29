മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം; സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും കോടതി
Published : July 29, 2026 at 6:52 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ദയനീയ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് ഹൈക്കോടതി. മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂരിലെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ.
മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഐസൊലേഷൻ സെല്ലുകൾ ജയിലിനേക്കാൾ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്. രോഗികളെ കൂടുതൽ മാനസികമായി തകർക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അവിടെ നിലവിലുള്ളതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ള രോഗികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കരുതെന്ന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ആത്മാർഥമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് അവിടത്തെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും എന്നും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. അവരുടെ സേവനത്തെ കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു.
ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളിലും വീഴ്ചകളിലും സർക്കാർ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
മുൻകാല ഇടപെടലുകളും പുനരധിവാസവും
തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ശോചനീയാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഊളമ്പാറ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജയില് പോലെയാണെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്ശനം. രോഗികള് ആശുപത്രിയിലല്ല, ജയിലിലാണെന്ന തോന്നലിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും അവരുടെ അവസ്ഥ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒഴിവുകള് ഉടന് നികത്തണമെന്ന് സര്ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം നല്കി.
മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി തയാറാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഇതിനോടകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ജീവനക്കാരുടെ കുറവും മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അന്തേവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും ചികിത്സാ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സമഗ്രമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്.
അതേസമയം, ഊളമ്പാറ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനത്തിനും നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയ്ക്കും പിന്നാലെയാണ് സര്ക്കാര് അടിയന്തര നടപടികള്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയാറാക്കുന്ന മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് ഉപയോഗശൂന്യമായ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങള് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങള് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് മുന്ഗണന നല്കിയിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള തടവുകാരെ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.
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