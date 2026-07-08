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'ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കിയത് പ്രതികളാണോ?'; കെ. ബിജു ഐഎഎസിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ്

പ്രതികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്" എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.

KERALA HIGH COURT NEWS CASHEW CORPORATION CORRUPTION K BIJU IAS CONTEMPT KERALA INDUSTRIES DEPARTMENT
Kerala High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 11:45 AM IST

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എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ. ബിജു ഐഎഎസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസെടുത്ത ഹൈക്കോടതി, വെള്ളിയാഴ്ച നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും നിർദേശിച്ചു.

കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യ ഉത്തരവിൽ ചില പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ അത് തിരുത്തി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ (എജി) കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ആദ്യ ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കിയത് പ്രതികളാണോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രതികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടുവിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്" എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് പ്രതികൾക്ക് നൽകാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത് അനിവാര്യമല്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി രണ്ടാം മണിക്കൂറിൽ പ്രതികൾ എങ്ങനെയാണ് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയതെന്നും, കോടതിയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണമാണോ അതോ പ്രതികളുടെ ഭരണമാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും കോടതി രൂക്ഷമായി ചോദിച്ചു. സർക്കാരിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ നടപടിയെന്നും വിലയിരുത്തിയ കോടതി, ആദ്യത്തെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് കെ. ബിജുവിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചത്.

പരാതിക്കാരൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
അതേസമയം, പ്രതികൾ എഴുതിനൽകുന്ന ഉത്തരവുകളിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയാണെന്ന് കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ കടകംപള്ളി മനോജ് ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിന് പിന്നിലും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ്. പ്രതികളായ മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആർ. രതീഷ്, മുൻ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവർക്ക് ഇപ്പോഴും സർക്കാരിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് ഇവർ നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതല ഇപ്പോഴും ഒന്നാം പ്രതിയായ രതീഷ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏജൻ്റുമാർ വഴി തരംതാണ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും മനോജ് ആരോപിച്ചു.

പ്രതികളുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് 2014-15 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് അന്ന് തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ പുതിയ ഇടപെടൽ സർക്കാരിനും വ്യവസായ വകുപ്പിനും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

KERALA HIGH COURT NEWS
CASHEW CORPORATION CORRUPTION
K BIJU IAS CONTEMPT
KERALA INDUSTRIES DEPARTMENT
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