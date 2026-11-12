പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ പുനഃക്രമീകരണം ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്; സർക്കാരിന് ആശ്വാസം, സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി
സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സംഘടനകളെ പുനഃക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവച്ചു.
Published : November 12, 2026 at 1:35 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സംഘടനകളെ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായി പുനഃക്രമീകരിച്ച ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവച്ചു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവും അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവും നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും നിലവിലെ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി അംഗം ജി. ആർ. അജിത്തും നൽകിയ അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് എ. കെ. പ്രീത എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർണായക ഉത്തരവ്.
സംഘടനകളെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി രണ്ടാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് നേരത്തെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയുടെ 33-ാം അനുച്ഛേദത്തിനും 1966-ലെ പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്) നിയമത്തിനും വിധേയമാണെന്ന സർക്കാർ വാദം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും അസോസിയേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ, സീനിയർ പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സംഘടനകളായിരുന്നു സേനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവയെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി രണ്ട് സംഘടനകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് 2026 ജൂലൈ 27നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മുതൽ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്നും, എസ് ഐ മുതൽ നോൺ ഐ പി എസ് എസ് പി വരെയുള്ളവർ കേരള പൊലീസ് സീനിയർ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നുമായിരുന്നു പുതിയ നിർദേശം. കൂടാതെ, നിർത്തലാക്കിയ സംഘടനയുടെ ആസ്തി 60:40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പുതിയ രണ്ട് സംഘടനകൾക്കുമായി വീതിച്ചുനൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിയോടെ പുനഃക്രമീകരണ നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകും.
നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി ഇറക്കിയ ഈ ഉത്തരവ് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് 2027 വരെ കാലാവധിയുണ്ടായിരുന്നു.
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യാതൊരു കൂടിയാലോചനകളും നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നും ഉത്തരവിലില്ലെന്ന് നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി, സർക്കാർ ഉത്തരവും അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉത്തരവ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അന്തിമ വിധി വന്നിരുന്നു. ഈ സിംഗിൾ ബഞ്ച് ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്.
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