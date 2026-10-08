ശബരിമല സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസ്: കുറ്റപത്രം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി
ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണം അപഹരിച്ചെന്ന കേസിലെ കുറ്റപത്രം ഒക്ടോബർ 25നകം അന്തിമമാക്കാനാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : October 8, 2026 at 1:44 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെയും ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെയും സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനും ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.
കരട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു
ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണം അപഹരിച്ചെന്ന കേസിലെ കുറ്റപത്രം ഒക്ടോബർ 25നകം അന്തിമമാക്കാനാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് കുറ്റപത്രം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം പൂശിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ നാഷണൽ മെറ്റലർജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലം ഒക്ടോബർ 12ന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കരട് കുറ്റപത്രത്തിൽ 292 സാക്ഷികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റാ വിശകലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ കൂടി പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ നൽകാനും കുറ്റപത്രം അന്തിമമാക്കാനും ഒക്ടോബർ 25 വരെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കരട് കുറ്റപത്രവും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണ രീതിയും പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് 2025ലെ ക്രൈം നമ്പർ 3701 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശ്രീകോവിൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം അന്തിമമാക്കുന്നതിനും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നേടുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഒക്ടോബർ 25 വരെ സമയം അനുവദിച്ചത്.
ദ്വാരപാലക കേസ്
അതേസമയം ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നവംബർ 25നകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. 2025ൽ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും സ്വർണം അപഹരിച്ചെന്ന പ്രധാന കുറ്റത്തിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നാഷണൽ മെറ്റലർജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വിശകലന റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നവംബർ 25നകം കുറ്റപത്രം അന്തിമമാക്കാമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്നും എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേസിൻ്റെ വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും പരിഗണിച്ചാണ് 2025ലെ ക്രൈം നമ്പർ 3700 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ദ്വാരപാലക കേസിൽ നവംബർ 25നകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. നിശ്ചിത സമയപരിധി കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കാലതാമസമില്ലാതെ അന്വേഷണം യുക്തിസഹമായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ 26ലേക്ക് മാറ്റി.
15ലധികം പേർ അറസ്റ്റിൽ
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകളിൽ നിന്നും സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലായി തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മൂന്ന് മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 15ലധികം പേരെ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also Read: സഹനം മതി, ഇനി ശബ്ദമുയർത്താം; ഗാർഹിക പീഡനത്തിനെതിരെ കേരള പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യസേന 'സ്പീക്ക് അപ്പ്'