ETV Bharat / state

സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസ്: എസ്. ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി; സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാം

അസാധാരണ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് നടപടി. സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ദ്വാരപാലക സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ ജയശ്രീ നാലാം പ്രതിയാണ്.

TDB S Jayashree anticipatory bail Dwara Palaka gold plating Devaswom Vigilance report Crime Branch SIT probe
ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനം, ശബരിമല (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻസെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിൽ അസാധാരണമായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതാണ് കാരണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജയശ്രീക്ക് സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്ന് ജയശ്രീ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എസ് ജയശ്രീ നിരപരാധിയാണെന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ദ്വാരപാലക സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ നാലാം പ്രതിയാണ് അവർ. 2019 ജൂലൈ 5ന് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജയശ്രീ, ചെമ്പ് തകിടുകളും പാളികളും സ്വർണം പൂശുന്നതിനായി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിട്ടതിൽ അധിക വാചകം എഴുതിച്ചേർത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൻ്റെ തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഈ അധിക വാചകം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ജയശ്രീക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപോർട്ടിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ അറസ്റ്റ് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് നാലാം പ്രതിയായ എസ് ജയശ്രീ മുൻകൂർ ജാമ്യ നീക്കം നടത്തിയത്. ഇതിനിടെ, ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നിയുക്ത മേൽശാന്തിമാരുടെ സഹായികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കാമെന്ന് സ്വമേധയായെടുത്ത മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക പ്രതിമകളിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ മോഷണം പോയെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കേസാണിത്. 2019ൽ നടന്ന സ്വർണം പൂശൽ (Gold Plating) ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കേസ് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രധാന പ്രതികളും കണ്ടെത്തലുകളും

ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്' ഉടമ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. സ്വർണം പൂശുന്നതിനുള്ള കരാർ ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ ചെമ്പ് തകിടുകളിൽനിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിൽ പോറ്റിക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പോറ്റിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്വർണം കൈപ്പറ്റിയെന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പേഷിനെക്കുറിച്ചും നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക്

സ്വർണക്കവർച്ചക്ക് കളമൊരുക്കിയതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് കേസ് ഫയലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഡി സുധീഷ്‌കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എസ്ഐടി ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മിനിറ്റ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അധിക വാചകം എസ് ജയശ്രീ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ജയശ്രീയുടെ ഉത്തരവാണ് പോറ്റിക്ക് ചെമ്പ് തകിടുകൾ കൈമാറുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായത്. ദേവസ്വം ബോർഡിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ മുൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് എഫ്‌ഐആറിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എ പത്മകുമാർ, എൻ വാസു എന്നിവരുടെ മൊഴികളും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കണക്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ

ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ 1564.190 ഗ്രാം സ്വർണവും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽപാളിയിലും കട്ടിളയിലുമായി 2519.760 ഗ്രാം സ്വർണവും പൂശിയെന്നാണ് ദേവസ്വം രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് 989 ഗ്രാം സ്വർണം (ഏകദേശം 124 പവൻ) കാണാതായതായി കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം അഞ്ചര കോടിയോളം രൂപയുടെ മൂല്യം വരും ഈ നഷ്ടം. സ്വർണം പൂശിയതിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി നൽകിയ സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പ് പാളികളാക്കി മാറ്റി കവർച്ച നടത്താൻ പോറ്റിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഹായം നൽകിയെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കേസിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി

നിലവിൽ, ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പരിശോധനകളും കണക്കെടുപ്പുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും യഥാർഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Also Read:- 2020 ല്‍ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു? തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം ഇങ്ങനെ

TAGGED:

TDB S JAYASHREE ANTICIPATORY BAIL
DWARA PALAKA GOLD PLATING
DEVASWOM VIGILANCE REPORT
CRIME BRANCH SIT PROBE
SABARIMALA GOLD THEFT BAIL REJECTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.