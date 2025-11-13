വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം: സ്റ്റേ ആവശ്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടില്ല; സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശം
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും എസ്ഐആറും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം.
Published : November 13, 2025 at 12:51 PM IST
എറണാകുളം: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന (എസ്ഐആർ) അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും എസ്ഐആറും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവാണ് പ്രധാന തടസ്സമായി സർക്കാർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി നാളെ അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും ആശങ്കകളും
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുതയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ താത്കാലികമായി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിർണായകമായ എസ്ഐആറും ഒരേസമയം നടത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രവർത്തനപരമായ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 1,76,000 സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും 68,000 പൊലീസ്, സുരക്ഷാ ഓഫിസർമാരെയും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസ്ഐആറിനായി താത്കാലികമായി അധിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സർക്കാർ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കെ എസ്ഐആറിന് അടിയന്തരാവശ്യകതയില്ലെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. എസ്ഐആർ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിജയം കണ്ടില്ല.
എസ്ഐആർ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനകം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റിഷനുകൾ (എസ്എൽപി) ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, സമാനമായ വിഷയത്തിൽ ദേശീയതലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏകീകൃത തീരുമാനം തേടുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിജി അരുൺ നിരീക്ഷിച്ചു.
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മറുപടി
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ ആശങ്കകൾ ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും, ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ) തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ഇലക്ടറൽ റോൾ പുതുക്കൽ ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ ബാധ്യതയാണെന്നും അതിൽ തടസ്സം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വാദിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അതിനാൽ സമയക്കുറവുണ്ടെന്നും എസ്ഐആർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ മതിയാകൂ എന്നും കമ്മിഷൻ വാദിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടിക കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണെന്നും കമ്മിഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം തടസ്സമില്ലാതെ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമായി നടത്താൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമം ഉണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിലപാടെടുത്തു.
എസ്ഐആർ പ്രക്രിയക്കായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരു കർശനമായ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക നവംബർ 16ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഡിസംബർ 15 വരെ ആക്ഷേപങ്ങളും അപേക്ഷകളും സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനുവരി 5ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് കമ്മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സമയപരിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും തുടർന്നുള്ള നടപടികളെയും അത് ബാധിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിവച്ചതോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാടായിരിക്കും ഇനി നിർണായകം.
