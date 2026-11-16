ഡിജെ പാർട്ടികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്തിന്? ബാറുകളിൽ പാട്ടും നൃത്തവും വിലക്കാനാകുമോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഹോട്ടലുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നതിൽ പൊലീസിന് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. മദ്യ ഉപഭോഗത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലാത്തതിന് കാരണം അതിലൂടെ സർക്കാരിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും കോടതി (Kerala High Court On DJ Party)
Published : November 16, 2026 at 2:07 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ ഡിജെ പാർട്ടികൾക്ക് പൊലീസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടിയിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. ഡിജെ പാർട്ടികളെ മുൻവിധിയോടെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത്തരം പരിപാടികളെ മാത്രം പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പീൽ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
ഹോട്ടലുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നതിൽ പൊലീസിന് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. മദ്യ ഉപഭോഗത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലാത്തതിന് കാരണം അതിലൂടെ സർക്കാരിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡിജെ പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രം എന്തിനാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ബാറുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യാനോ പാട്ട് കേൾക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോയെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. പാട്ട് കേൾക്കുന്നതോ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതോ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും. പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ആളുകൾ നൃത്തം ചെയ്യാറില്ലേയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാത്രികാല ജീവിതം നിരോധിക്കാനാകില്ല
ആളുകൾ സന്തോഷിക്കാനാണ് ഇത്തരം പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. രാത്രി സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതൊഴിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, നൈറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെ നിരോധിക്കാനാകുമെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. രാത്രി ജീവിതം തന്നെ നിരോധിക്കുമോയെന്ന് സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. ഡിജെ എന്നത് ഒരു തൊഴിലാണെന്നും അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാണണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിനോടും പൊലീസിനോടും വിശദീകരണം തേടി
ബാർ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് ഡിജെ പാർട്ടി നടത്തിയാൽ നിരോധിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. അത്തരം സ്ഥലത്ത് ലൈസൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നതിലടക്കം വിശദീകരണം നൽകാൻ പൊലീസിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഡിജെ പാർട്ടികളിലടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമെന്തെന്ന് ചോദിച്ച ഹൈക്കോടതി, ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ സർക്കാരിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ലഹരി ഉപയോഗത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല
അതേസമയം ലഹരി ഉപയോഗത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ വേദികളിൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിൻ്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ നടപടികൾ ഡിജെ പാർട്ടികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്. ലഹരി ഉപയോഗവും നിയമലംഘനങ്ങളും എവിടെയുണ്ടായാലും പൊലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
എക്സൈസ് ചട്ടപ്രകാരം ഫീസ് അടച്ച് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നേടിയ കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലെ റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനസമയം അർധരാത്രി 12 വരെയാക്കിയും, രാത്രി 11 മണിക്ക് ശേഷം ഡിജെ പാർട്ടികൾ വിലക്കിയും പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഡിജെ പാർട്ടികളുടെ മറവിൽ ലഹരി ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ നടപടി. എന്നാൽ ഹോട്ടൽ അധികൃതരുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച്, ലൈസൻസുള്ള ബാർ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം ഏകപക്ഷീയമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നവംബർ 10ന് പൊലീസ് നോട്ടിസ് റദ്ദാക്കി. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹർജി നവംബർ 20ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
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