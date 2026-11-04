ശബരിമല നെയ്യ് വിതരണ വിവാദം: മിൽമ തിരുവനന്തപുരം ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
ശബരിമലയിലേക്കുള്ള നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2026 ജൂലൈ 25നാണ് മിൽമ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ്റെ ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ടത്
Published : November 4, 2026 at 12:52 PM IST
എറണാകുളം: മിൽമ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതിയെ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിച്ച ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവും നടപടി ശരിവച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് പ്രീത എ.കെ. എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
ശബരിമലയിലേക്കുള്ള നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2026 ജൂലൈ 25നാണ് മിൽമ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ്റെ ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിലെ 32-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. ഭരണസമിതിക്ക് മുൻകൂർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകാതെയും ബന്ധപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണ യൂണിയനുകളുടെയും അഭിപ്രായം തേടാതെയുമായിരുന്നു നടപടി. നിയമത്തിലെ 32(3) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള അടിയന്തര അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്.
ഇതിനെതിരെ മണി വിശ്വനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 2026 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹർജികൾ തള്ളുകയായിരുന്നു. ശബരിമലയിലേക്കുള്ള നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ രജിസ്ട്രാറുടെ പക്കൽ മതിയായ രേഖകളും വിവരങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി. മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകിയാൽ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളിൽ കൃത്രിമം നടത്താനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയും കോടതി പരിഗണിച്ചു. അതിനാൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിലപാട്.
എന്നാൽ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ വിലയിരുത്തൽ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിലെ 66-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ജൂലൈ 16ലെ റിപ്പോർട്ടും കോടതി പരിശോധിച്ചു. മാനേജിങ് ഡയറക്ടറിൽനിന്നും പത്തനംതിട്ട ഡയറിയിൽനിന്നും ലഭ്യമായ രേഖകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. രേഖകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിക്ക് മുൻകൂർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് പറയാനാകില്ല. നിയമത്തിലെ 32(3) വകുപ്പ് പ്രകാരം സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അസാധാരണമായ സാഹചര്യം വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടണം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഹകരണ ഭരണസമിതികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് അത്യന്തം അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിയാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങൾക്കോ മുൻവിധികൾക്കോ വിധേയമായി ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകില്ല. വസ്തുതകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരികൾ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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ഇതോടെയാണ് ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ജൂലൈ 25ലെ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്. നടപടി ശരിവച്ച സെപ്റ്റംബർ എട്ടിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയും അസാധുവാക്കി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ പ്രധാന ആശ്രയമായ മിൽമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമിതിയെ മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പുറത്താക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ ഹൈക്കോടതി നൽകുന്നത്
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