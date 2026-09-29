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സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ പുനഃസംഘടനാ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ, കേരള പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംഘടനകളാണ് സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്

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ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 12:45 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 1:08 PM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സംഘടനകളെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പൊലീസ് അസോസിയേഷനുകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ഉൾപ്പെട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ സുപ്രധാന വിധി. സംഘടന രൂപീകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള പൊലീസുകാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് സർക്കാർ നടപടിയെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ, കേരള പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംഘടനകളാണ് സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പൊലീസ് സംഘടനകളെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി രണ്ടാക്കി മാറ്റാനായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി നിലവിലെ ഭരണസമിതികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച നടപടിയും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അംഗീകാരമുള്ള സംഘടനകളായാണ് പൊലീസ് അസോസിയേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും, ഇവയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(c) പ്രകാരം ഏതൊരു പൗരനും സംഘടന രൂപീകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സായുധ സേനാംഗങ്ങളുടെയും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ളവരുടെയും ഇത്തരം അവകാശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനോ മാറ്റം വരുത്താനോ രാജ്യത്തെ പാർലമെൻ്റിന് മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്. അതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവ് ഈ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളുടെ മേലുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനവും ഭരണഘടനാ അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ

പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ, സീനിയർ പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സംഘടനകളായിരുന്നു സേനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവയെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി രണ്ട് സംഘടനകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് 2026 ജൂലൈ 27നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മുതൽ ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്നും, എസ്.ഐ മുതൽ നോൺ ഐ.പി.എസ് എസ്.പി വരെയുള്ളവർ കേരള പൊലീസ് സീനിയർ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നുമായിരുന്നു പുതിയ നിർദേശം. കൂടാതെ, നിർത്തലാക്കിയ സംഘടനയുടെ ആസ്തികൾ 60-40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പുതിയ രണ്ട് സംഘടനകൾക്കുമായി വീതിച്ചുനൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി ഇറക്കിയ ഈ ഉത്തരവ് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് 2027 വരെ കാലാവധിയുണ്ടായിരുന്നു.

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യാതൊരു കൂടിയാലോചനകളും നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നും ഉത്തരവിലില്ലെന്ന് നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി, സർക്കാർ ഉത്തരവും അഡ്‌ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അന്തിമ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പൊലീസുകാർക്ക് തങ്ങളുടെ പഴയ സംഘടനാ സംവിധാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ വഴിയൊരുങ്ങി.

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Last Updated : September 29, 2026 at 1:08 PM IST

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