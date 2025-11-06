"വീഴ്ചയുണ്ടായി, 'അമ്മ'യുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ അപ്പീൽ തള്ളിയത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനം"; ഹൈക്കോടതി
നികുതി നിർണയ ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി.
Published : November 6, 2025 at 8:23 PM IST
എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ ആദായ നികുതി കേസിൻ്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 2014–2015 വർഷത്തെ നികുതി നിർണയ ഉത്തരവിനെതിരെ 'അമ്മ' നൽകിയ അപ്പീൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഹർജിക്കാർ ഹാജരാകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മയുടെ അപ്പീൽ തള്ളിയതിലൂടെ സംഘടനയുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ പോയതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ആദായ നികുതി കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവിൽ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ തീരുമാനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 'അമ്മ' സംഘടനയും ആദായ നികുതി വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ.
താരസംഘടനയായ 'അമ്മ' 8 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. 8 കോടിയിലേറെ വരവ് വന്നെങ്കിലും 2 കോടിയിലേറെ രൂപ മാത്രമേ വരവായി വച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നും കണ്ടെത്തി. ബാക്കി തുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ, ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കണക്ക് പൂർണമായും ആദായ നികുതി വകുപ്പിനു മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാൻ താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കേസ് വീണ്ടും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ എത്തുമ്പോൾ സംഘടനയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. 'അമ്മ'യുടെ വാദം കേൾക്കാതെ അപ്പീൽ തള്ളിയത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ (Natural Justice) ലംഘനമാണെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ കാതൽ.
നികുതി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരസംഘടനയുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളായ സ്റ്റേജ് ഷോകൾ, താരനിശകൾ, സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ലഭിച്ച പണത്തിൻ്റെ കണക്കുകളിലാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ചു എന്ന് സംഘടന അവകാശപ്പെട്ട ഏകദേശം 6 കോടി രൂപയുടെ വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ രേഖകളാണ് വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ തുകയ്ക്ക് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനായുള്ള കൃത്യമായ ബില്ലുകളോ, സംഭാവനകളുടെ രസീതുകളോ, ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടികയോ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചയാണ് നികുതി വെട്ടിപ്പായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വകുപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സംഘടനയുടെ നികുതി നിർണയം (അസസ്സ്മെൻ്റ്) പൂർത്തിയാക്കിയത് 2017-ലാണ്. ഈ അസസ്സ്മെൻ്റ് ഉത്തരവിൽ 'അമ്മ' സംഘടന വരുമാനത്തിൽ കുറവ് വരുത്തി എന്നും അത് നിയമപ്രകാരം നികുതിക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ 2017-ൽ തന്നെ സംഘടന അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കേസിൻ്റെ നടപടികൾക്കിടയിൽ നിശ്ചിത തീയതികളിൽ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഹാജരാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി അപ്പീൽ തള്ളിയത്. സാങ്കേതികപരമായ ഈ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്പീൽ തള്ളിയത് കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണവും നൽകാതെയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നികുതി വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ വീണ്ടും 'അമ്മ' സംഘടനയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ കേൾക്കുകയും വേണം. ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർണമായും രേഖകളും പരിശോധിച്ച് കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിഷണർ പുതിയൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
