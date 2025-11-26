'ആശുപത്രികൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളല്ല': മുൻകൂർ പണം വേണ്ട, ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; കർശന നിർദേശവുമായി ഹൈക്കോടതി
ചികിത്സാ നിരക്കുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് കോടതി ശരിവച്ചു. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ രോഗിക്ക് കൈമാറാനും പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഒരുക്കാനും നിർദേശിച്ചു.
Published : November 26, 2025 at 5:32 PM IST
എറണാകുളം: രോഗികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ. മുൻകൂർ തുക അടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുതെന്നും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി വിടുമ്പോൾ എക്സ്റേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പരിശോധനഫലങ്ങളും രോഗിക്ക് കൈമാറാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. രോഗികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും ചികിത്സ സുതാര്യതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുകയെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആക്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഡോക്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങളും ഓരോ ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള നിരക്കുകളും ആശുപത്രികളുടെ പ്രവേശന ഭാഗത്തും വെബ്സൈറ്റിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. നിരക്കുകളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉടമകളും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും (ഐഎംഎ) നൽകിയ അപ്പീലുകൾ തള്ളിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർണായക ഉത്തരവ്.
രോഗികൾക്കായി ആശുപത്രികളിൽ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കണം. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാത്ത ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തുന്ന രോഗികളെ വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും പണമില്ലാത്തതിൻ്റെയോ രേഖകളിലെ സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെ പേരിലോ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.
സുതാര്യതയും മനുഷ്യാവകാശവും
കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ചരിത്രപരമായ വിധിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചികിത്സ നിരക്കുകൾ ഏകീകരിക്കണമെന്നും അവ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പരാതികൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. പലപ്പോഴും ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വൻതുകയുടെ ബിൽ നൽകുമ്പോഴാണ് രോഗികൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഈ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ഉത്തരവ് സഹായിക്കും. ഏതൊരു സേവനത്തിനും ഉത്പന്നത്തിനും വില നിശ്ചയിക്കാനും അത് ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കാനും ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന നിയമം ആശുപത്രികൾക്കും ബാധകമാണെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ആശുപത്രികൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളല്ലെന്നും ജീവൻ രക്ഷാ ഉപാധികളാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം പലപ്പോഴും മരണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. പണം അടച്ചാൽ മാത്രമേ ചികിത്സ തുടങ്ങൂ എന്ന നിലപാട് മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി പലവട്ടം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ അവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ലഭിക്കേണ്ട ചികിത്സ പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ്. അതുപോലെത്തന്നെയാണ് ചികിത്സ രേഖകളുടെ കാര്യവും. പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ചികിത്സ രേഖകൾ രോഗികൾക്ക് വിട്ടുനൽകാറില്ല. ഇത് തുടർചികിത്സയ്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾക്കും തടസമാകാറുണ്ട്. രോഗി പണം നൽകി നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ ഫലം അറിയാനും അത് കൈവശം വയ്ക്കാനും രോഗിക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഈ വിധിയിലൂടെ കോടതി ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.
നടപ്പാക്കലും ഉത്തരവാദിത്തവും
ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റുകൾ കാണിക്കുന്ന വിമുഖതയ്ക്കേറ്റ തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി. ഡോക്ടർമാരുടെ യോഗ്യത, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഡ്യൂട്ടി സമയം എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യാജ ചികിത്സകരെ തടയാനും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനും സഹായിക്കും. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ചികിത്സ പിഴവുകളെക്കുറിച്ചും അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും രോഗികൾക്ക് അതത് ആശുപത്രികളിൽ തന്നെ പരാതിപ്പെടാൻ അവസരമൊരുങ്ങും.
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഒരേപോലെ രോഗിയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ്. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ നിയമം അധികൃതർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്. വൻകിട ആശുപത്രികളുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങാതെ സാധാരണക്കാരുടെ ആരോഗ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ആർജവം കാണിക്കണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആശുപത്രികൾ സേവന മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ വിധി.
