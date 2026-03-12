പിആർഡി പരസ്യ വിവാദം: കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഹർജി നിലനിൽക്കുമോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി
പൊതുപണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം. പരസ്യത്തിന് പണം അനുവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Published : March 12, 2026 at 5:09 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് (പിആർഡി) മാധ്യമങ്ങളിൽ നൽകിയ പരസ്യത്തിനെതിരായ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നിലനിൽക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എറണാകുളം ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാരോൺ പനക്കൽ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഹർജിയുടെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു.
വിശദീകരണം തേടി കോടതി
സർക്കാരിന് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ഒരാഴ്ചത്തെ സമയമാണ് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം ലഭിച്ച ശേഷം ഹർജിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയവും കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്ത് വർഷം മുൻപുള്ള കേരളം എന്ന പേരിൽ പഴയ പത്രവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിആർഡി നൽകിയ പരസ്യം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി പൊതുപണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പരസ്യത്തിനായി പണം അനുവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് തുക തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഹർജിയിൽ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി പൊതുതാത്പര്യമുള്ളതാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി സംശയം ഉന്നയിച്ചത്.
പരസ്യ വിവാദവും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണവും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ പോരായ്മകൾ ഓർമിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പിആർഡി ഇത്തരമൊരു പരസ്യ കാമ്പയിൻ രൂപകല്പന ചെയ്തത്. പത്ത് വർഷം മുൻപ് കേരളം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലത്തെ ലോഡ് ഷെഡിങ്, അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പഴയ പത്രവാർത്തകളാണ് പരസ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തി.
എന്നാൽ ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും പൊതുഖജനാവിനെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ പരസ്യമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സർക്കാർ പരസ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചിഹ്നങ്ങളോ നേതാക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളോ പാടില്ലെന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായിരിക്കണം പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് മുൻ സർക്കാരിനെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകിയതിലൂടെ നികുതിദായകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികളിലെ നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള ഹർജികൾ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികളായി പരിഗണിക്കുന്നതിലെ നിയമപരമായ തടസങ്ങളാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ സംശയത്തിന് അടിസ്ഥാനം. ഹർജിക്കാരന് വിഷയത്തിലുള്ള നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യങ്ങൾ കോടതികൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ നൽകുന്ന ഇത്തരം ഹർജികളിൽ പൊതുതാത്പര്യത്തേക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യമാണോ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കേസിൽ നിർണായകമാകും.
എതിർ കക്ഷികളായ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പിആർഡി ഡയറക്ടർക്കും നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതിലൂടെ പരസ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും അതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങളും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തും. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തുന്നത് എന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ വിതരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കേവലം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കി ജനങ്ങളുടെ പണം ധൂർത്തടിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ വാദം.
Also Read:- ആറുപതിറ്റാണ്ടായി വിപ്ലവ വഴിയിൽ, അമ്പലപ്പുഴയില് ഇടതുകോട്ട കെട്ടിയവൻ; സുധാകരന്റെ പടിയിറക്കം പാര്ട്ടിക്ക് പ്രഹരം