ETV Bharat / state

മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചാലും പോക്സോ കേസ് നിലനിൽക്കും; നിർണായക വിധിയുമായി ഹൈക്കോടതി

2021ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് 17 വയസ്സും ഒരു മാസവും മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്

POCSO CASE sexual abuse to minor wife high court MINOR GIRL SEXUALY ASSUALTED
Representational image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള ശാരീരികബന്ധം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്നും, മുസ്‌ലിം വ്യക്തിനിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചതാണെന്ന വാദം ഇതിൽ ഇളവ് നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി. മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയായ 27കാരൻ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.

പട്ടാമ്പി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2021ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് 17 വയസ്സും ഒരു മാസവും മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായത്.

2021 ഒക്ടോബർ 23ന് പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി, വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കുട്ടിയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അവിടെ വച്ച് തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഹർജിക്കാരൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഒത്താശ ചെയ്തതായി കോടതി രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

വ്യക്തിനിയമം ബാധകമല്ല
ഇസ്‌ലാം മതാചാരപ്രകാരം ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതാണെന്നും, അതിനാൽ ഭാര്യയാണെന്ന ഇളവ് നൽകി പോക്സോ കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ ഈ വാദം കോടതി പൂർണമായും തള്ളി. കുട്ടി ഭാര്യയാണോ അല്ലയോ എന്നത് ഈ കേസിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

വിവാഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമോ വ്യക്തിനിയമപ്രകാരമുള്ള വിവാഹമോ പോക്സോ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള കാരണമല്ല. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 18 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരെയും കുട്ടികളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവരുമായി ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നിർണായകം
ഭാര്യയാണെങ്കിൽ 15നും 18നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുമായുള്ള ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ബലാത്സംഗക്കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിലെ ഇളവ് ഈ കേസിൽ ബാധകമാകില്ല. 2017ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ശൈശവ വിവാഹം തടയുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പോക്സോ നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നത്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന പോക്സോ നിയമം ഇത്തരം കേസുകളിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മതപരമായ ആചാരങ്ങളോ വ്യക്തിനിയമങ്ങളോ രാജ്യത്തെ പൊതുവായ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾക്ക് മുകളിലല്ലെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ ഹൈക്കോടതി നൽകുന്നത്. മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം തടവോ വധശിക്ഷയോ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് പോക്സോ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതെന്നും ഉത്തരവിൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ നിയമത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ വിധി.

Also Read: അനാശാസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇടപാടുകാർക്കും കുരുക്ക്; ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

POCSO CASE
SEXUAL ABUSE TO MINOR WIFE
HIGH COURT
MINOR GIRL SEXUALY ASSUALTED
KERALA HIGH COURT POCSO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.