ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റുകളും ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപിസ്റ്റുകളും 'ഡോക്ടർമാർ' അല്ല; പദവി ഉപയോഗിക്കരുത്: ഹൈക്കോടതി
അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ഈ പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നടപടി.
Published : November 6, 2025 at 5:57 PM IST
എറണാകുളം: ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റുകളും ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപിസ്റ്റുകളും ഡോക്ടർമാരല്ല എന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഈ പ്രൊഫഷണലുകൾ തങ്ങളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ 'ഡോക്ടർ' എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, ഇത് അധികാരികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ അസോസിയേഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായകമായ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ (ഐഎപിഎംആർ) നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് വിജി അരുണിൻ്റെ നടപടി. അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളും ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപിസ്റ്റുകളും 'ഡോ.' എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പദവി ഉപയോഗത്തിലെ നിയമപരമായ തർക്കം
ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി അംഗീകരിച്ച കോടതി, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രീസ് ആക്ട്, 1916-ലെ വ്യവസ്ഥകളും പുതിയ കരിക്കുലവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. നാഷണൽ കമ്മിഷൻ ഫോർ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് (എൻസിഎഎച്ച്പി) 2025-ൽ പുറത്തിറക്കിയ കോംപീറ്റൻസി-ബേസ്ഡ് കരിക്കുലം ഫോർ ഫിസിയോ തെറാപ്പി ആൻ്റ് ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി (അപ്രൂവ്ഡ് സിലബസ്, 2025)-ലെ ചില ക്ലോസുകളാണ് തർക്കത്തിന് ആധാരം. ഈ കരിക്കുലത്തിൽ ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റുകൾക്ക് 'ഡോ.' എന്ന പ്രിഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമെന്ന വാദം
അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ യോഗ്യതയില്ലാതെ 'ഡോക്ടർ' പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും കപടവൈദ്യത്തിന് വഴി തുറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റുകളും ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപിസ്റ്റുകളും യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹായക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാക്കളായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രീസ് ആക്ട് പ്രകാരം യോഗ്യത നേടാത്തവർ പേരിന് മുന്നിലെ 'ഡോക്ടർ' എന്നത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയ നിർദേശം
ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് (ഡിജിഎച്ച്എസ്) നേരത്തെ ഒരു നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റുകൾ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരായി പരിശീലനം ലഭിച്ചവരല്ലെന്നും, അതിനാൽ അവർ 'ഡോക്ടർ' എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഇത് രോഗികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ഡിജിഎച്ച്എസ് 2025 സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രീസ് ആക്ടിൻ്റെ ലംഘനമാണിതെന്നും, പകരം കൂടുതൽ 'അനുയോജ്യമായ' ബഹുമാനസൂചകമായ ഒരു പദവി പരിഗണിക്കണമെന്നും ഡിജിഎച്ച്എസ് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഉത്തരവ് എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മന്ത്രാലയം പിൻവലിക്കുകയും, വിഷയം തുടർന്നും പരിശോധനയിലാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പിൻവലിക്കൽ മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ളവരിൽ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
ഫിസിയോ തെറാപിസ്റ്റുകളുടെ 'ഡോക്ടർ' പദവി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപും നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2019-ലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവിലും, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട്, 1956 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ ആക്ട്, 2019 എന്നിവ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ 'ഡോക്ടർ' പദവി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. മദ്രാസ്, പട്ന ഹൈക്കോടതികളും സമാനമായ വിധികളെടുത്തു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലവിലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ രംഗത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പദവികളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ നിയമപരമായ വ്യക്തത ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒന്നാണ്.
കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കോടതി ഡിസംബർ 1-ന് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി, ഫിസിയോ തെറാപ്പി, ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി മേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പദവിയുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രധാനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളും അനുബന്ധ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പ്രൊഫഷണലുകളും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഈ വിധി ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറും.
Also Read:- കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആക്രമണം; വനിത ഡോക്ടർക്ക് നേരെ കൈയേറ്റം: പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘം