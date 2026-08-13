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"പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം"; ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി

ആനകളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ വിട്ട് വീഴ്‌ച അനുവദിക്കില്ലെന്നും കാലിൽ ചങ്ങലക്ക് പകരം കയർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി.

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High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 7:23 AM IST

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എറണാകുളം: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ള പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആനകളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകി.

ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മോശമായതിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഗുരുതര വീഴ്ചകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. വോയ്സ് ഫോർ ഏഷ്യൻ എലിഫൻ്റ്സ് സൊസൈറ്റി നൽകിയ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് വി രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്.

ആനകളുടെ കാലുകളിൽ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകൾക്ക് പകരം കോട്ടൺ കയർ ഉപയോഗിക്കണം. മദപ്പാട് കാലത്ത് മാത്രമേ ഇരുമ്പ് ചങ്ങല ഉപയോഗിക്കാവൂ. ദീർഘനേരം തുടർച്ചയായി ആനകളെ കെട്ടിയിടുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഒരു കാലിൽ മാത്രം കെട്ട് മുറുക്കാതെ രണ്ട് കാലുകളിലും മാറിമാറി വേണം കെട്ടിയിടാനെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങൾ

പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി നിരവധി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി മുൻപോട്ട് വച്ചു. ഓരോ ആനയ്ക്കും ദിവസവും നാല് മുതൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ നടക്കാൻ അവസരം നൽകണം. ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണം. കെട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഹോസ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം. മതിയായ ഭക്ഷണവും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനായി പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആർ.ഒ പ്ലാൻ്റ് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ വെറ്ററിനറി സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമായാൽ കൂടുതൽ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണം.

പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം സിസിടിവി സ്ഥാപിക്കണം. ഇതിലെ കുറഞ്ഞത് 40 ദിവസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ആനകളെ വൃത്തിയുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാർപ്പിക്കണം. ആനപ്പിണ്ഡവും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്ത് പരിസരം ശുചിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. നിലവിലുള്ള 39 ആനകൾക്ക് 11 ഏക്കർ വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലം അപര്യാപ്തമെന്ന വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടും ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചു. കൂടുതൽ ഭൂമി കണ്ടെത്തി ആനകളുടെ താമസസ്ഥലം വിപുലീകരിക്കണം. പുതിയ ആനകളെ നിലവിലെ സ്ഥലത്ത് അനുവദിക്കരുതെന്നും തോട്ടിയുടെ ഉപയോഗം പൂർണമായി നിർത്തണമെന്നും വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകളെ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. പുന്നത്തൂർ കോട്ടയ്ക്ക് സൂ പദവി ആവശ്യമാണോ എന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം പിന്നീട് കോടതിയെടുക്കും. ആനകളുടെ ക്ഷേമമാണ് നിലവിൽ പ്രധാന പരിഗണനയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആനകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി 2012ലെ നാട്ടാന പരിപാലന ചട്ടം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

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TAGGED:

PUNNATHUR KOTTA ELEPHANTS
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