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ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ; ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി അംഗീകരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്ന് വാദത്തിനിടെ സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു

BJP COUNCILOR R SUGATHAN OATH BJP COUNCILOR R SUGATHAN BJP COUNCILOR OATH AT JAIL HIGHCOURT ON BJP COUNCILOR OATH
bJP councilor R Sugathan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 12:09 PM IST

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എറണാകുളം: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. കാപ്പ ചുമത്തി കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന സുഗതന് താത്കാലിക വിട്ടയയ്ക്കൽ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് പുറപ്പെടുവിക്കും.

അസാധാരണ സാഹചര്യമെന്ന് കോടതി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി അംഗീകരിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്ന് വാദത്തിനിടെ സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള കേസുകളിലല്ലേ സുഗതനെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തിയതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് എല്ലാവരും കാണട്ടെയെന്നും അംഗീകൃത മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ജയിലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോർപറേഷനിൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവിൻ്റെ പേരിൽ മതപരമായ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു. ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ഇത്തരം പ്രചാരണം ഉണ്ടായത് അപകടകരമായ പ്രവണതയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, കാപ്പ ചുമത്തി കരുതൽ തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സുഗതനെ താത്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും പുറത്തുവിടാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ നിലപാട്. ഇതോടെയാണ് നിലവിൽ സുഗതൻ കഴിയുന്ന വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അധികൃതർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി സൗകര്യമൊരുക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യമെന്ന് സുഗതൻ
നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി താത്കാലികമായി വിട്ടയയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനും പൊലീസ് മേധാവിക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലറായ സുഗതൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ സർക്കാർ തന്നെ തടയുകയാണെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും സുഗതൻ വാദിച്ചു.

കാപ്പയ്ക്ക് ആധാരമായ രണ്ട് കേസുകളിൽ സുഗതന് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാപ്പ കേസിൽ നിന്ന് ജയിൽ മോചിതനായാൽ മാത്രമേ ഇടക്കാല ജാമ്യം ബാധകമാകൂ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജയിൽ മോചനം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഒൻപത് മുതലാണ് കാപ്പ ചുമത്തി സുഗതനെ ജയിലിലടച്ചത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കിയ പശ്ചാത്തലം
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ബിജെപിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ സുഗതൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ അനിവാര്യമാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി പല ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് സുഗതൻ ഉൾപ്പെടെ 20 ബിജെപി കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് 19 കൗൺസിലർമാരും വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനിടെ കാപ്പ ചുമത്തപ്പെട്ട് വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലായതിനാൽ സുഗതന് മാത്രം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാലാണ് സുഗതൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

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