തിരുനാവായ മാഘ മഹോത്സവം; ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിര്മിച്ച പാലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതെന്നും പരിശോധന സമയത്ത് എസ് പി സ്ഥലത്തുണ്ടാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : January 20, 2026 at 6:29 PM IST
എറണാകുളം: തിരുനാവായ മാഘ മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിര്മിച്ച താത്കാലിക പാലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശം. ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ചാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വില്ലേജ് ഓഫിസർ നൽകിയ സ്റ്റോപ് മെമ്മോ ചോദ്യം ചെയ്ത് സംഘാടകര് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് നടപടി.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതെന്നും പരിശോധന സമയത്ത് എസ് പി സ്ഥലത്തുണ്ടാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. സുരക്ഷാ പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്താണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയതെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
മതപരമായ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് എതിരല്ലെന്നും കോടതി സർക്കാരിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. 2001 ലെ നദീതട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ. അധികാര പരിധി മറികടന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ വാദം. ജനുവരി 27 ന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കും.
ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക അനുമതിയും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് സംഘാടകർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. തിരുനാവായ വില്ലേജ് ഓഫിസർ കേരള നദീതീര സംരക്ഷണ നിയമം പ്രകാരം സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയെന്നും വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
തൻ്റെ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വില്ലേജ് ഓഫിസർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ ഇറക്കിയതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. മഹാമാഘ മഹോത്സവ സമിതി ജനറൽ കൺവീനറായ എംകെ വിനയകുമാറാണ് ഹർജിക്കാരൻ. ജനുവരി 16 മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെയാണ് ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കുഭംമേള നടക്കുകയാണ്.
തിരുനാവായ മാഘ മഹോത്സവം
നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്കിപ്പുറമാണ് നിളാ തീരത്ത് മാഘ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. 2016 മുതല് തന്നെ ചെറിയ തോതില് ഇവിടെ മാഘ മാസത്തിലെ സ്നാനം വിശ്വാസികള് നടത്തിയിരുന്നു. വിപുലമായ രീതിയില് പൂജകളും യജ്ഞ ക്രിയകളുമൊക്കെയായി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കുംഭമേള എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ജുനാ അഘാഡയുടെ മഹാമണ്ഡലേശ്വരായി ചുമതലയേറ്റ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നും മഹാമാഘ മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങള് നടത്തുക. സ്വാമി അഭിനവ ബാലാന്ദ ഭൈരവനും മേളയ്ക്ക് മേല് നോട്ടം വഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ സന്യാസി മഠങ്ങളില് നിന്നുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാര്, ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ മഠങ്ങളില് നിന്നുള്ള സന്യാസിമാർ ഗംഗാ ആരതി പണ്ഡിറ്റുകള് എന്നിവർ മഹോത്സവത്തിനായി നദീ തീരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
