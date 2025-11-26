അനീഷ് ബാബുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കൈക്കൂലി ആരോപണത്തില് തിരിച്ചടി
കള്ളപ്പണ കേസിൽ അനീഷ് ബാബുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കോടതി, കേസിനാസ്പദമായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.
Published : November 26, 2025 at 9:00 PM IST
എറണാകുളം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അനീഷ് ബാബുവിന് തിരിച്ചടി. കള്ളപ്പണ കേസിൽ അനീഷ് ബാബുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അനീഷ് ബാബുവിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞു.
കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതിയുടെ പേരിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അനീഷ് ബാബുവിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ അനീഷ് ബാബു കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.
വലിയ തുകയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ അനീഷ് ബാബു സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അനീഷ് ബാബു ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇ ഡി അറിയിച്ചതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.
ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നും കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായി ഇരുപ്പഞ്ച് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയെടുത്തു എന്നാണ് അനീഷ് ബാബുവിനെതിരായ കേസ്. ഈ കേസിൽ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അനീഷ് ബാബു ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയത്.
