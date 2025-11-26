ETV Bharat / state

അനീഷ് ബാബുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കൈക്കൂലി ആരോപണത്തില്‍ തിരിച്ചടി

കള്ളപ്പണ കേസിൽ അനീഷ് ബാബുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കോടതി, കേസിനാസ്‌പദമായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.

ANEESH BABU LATEST NEWS MALAYALAM BLACK MONEY CASE OF ANEESH BABU CASHEW IMPORT SCAM KERALA
high court of kerala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 9:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച അനീഷ് ബാബുവിന് തിരിച്ചടി. കള്ളപ്പണ കേസിൽ അനീഷ് ബാബുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അനീഷ് ബാബുവിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞു.

കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതിയുടെ പേരിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിലാണ് അനീഷ് ബാബുവിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ അനീഷ് ബാബു കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വലിയ തുകയുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ അനീഷ് ബാബു സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അനീഷ് ബാബു ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇ ഡി അറിയിച്ചതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.

ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നും കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത് നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായി ഇരുപ്പഞ്ച് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയെടുത്തു എന്നാണ് അനീഷ് ബാബുവിനെതിരായ കേസ്. ഈ കേസിൽ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അനീഷ് ബാബു ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയത്.
Also Read: കൊട്ടത്തേങ്ങയും കൊപ്രയും ട്രെയിനില്‍ കയറ്റല്ലേ, പണിയാവും; കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയില്‍ ശിക്ഷയെന്ന് റെയിൽവേ

TAGGED:

ANEESH BABU
LATEST NEWS MALAYALAM
BLACK MONEY CASE OF ANEESH BABU
CASHEW IMPORT SCAM KERALA
KERALA HC ON CASHEW IMPORT SCAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.