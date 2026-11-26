27 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അതിജീവിതയ്ക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി അനുമതി
Kerala High Court Abortion Order: വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പരമപ്രധാനമായ പവിത്രത നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ വി മേനോൻ
By PTI
Published : November 26, 2026 at 12:08 PM IST
എറണാകുളം: ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ 27 ആഴ്ചയിലധികം വളർച്ചയെത്തിയ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവനുപോലും ഭീഷണിയായേക്കാമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും 32 ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പെൺകുട്ടി തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ.
വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പരമപ്രധാനമായ പവിത്രത നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ വി മേനോൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. വസ്തുതാപരവും നിയമപരവുമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹർജിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പഠനവും ഭാവിയും പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഗർഭാവസ്ഥ തുടരുന്നത് അതിജീവിതയ്ക്ക് കടുത്ത മാനസികാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വസ്തുതയും ഉത്തരവിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ
കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പെൺകുട്ടിയെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ബോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അമിതമായ രക്തസ്രാവം, മറുപിള്ള ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, ഗർഭാശയം പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത, ഗർഭസ്തരം നേരത്തെ പൊട്ടൽ, അണുബാധ, അനസ്തേഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകൾ, ഹൃദയസ്തംഭനം, അമ്മയുടെ മരണം എന്നിവയ്ക്കു വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
കൂടാതെ, ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രം പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിയിലെ ഗർഭധാരണങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. 32 ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഗർഭാവസ്ഥ തുടരാൻ താൻ ഒട്ടും തയാറല്ലെന്ന് പെൺകുട്ടി കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സർക്കാരിന് കർശന നിർദേശങ്ങൾ
ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതപത്രം എഴുതി വാങ്ങിയ ശേഷം യാതൊരു കാലതാമസവും കൂടാതെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ പുറത്തുവരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ നവജാതശിശു പരിചരണവും വിദഗ്ധ ചികിത്സയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിജീവിതയ്ക്ക് താത്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി കുഞ്ഞിനെ നിരുപാധികം ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രത്തിനോ അംഗീകൃത ദത്തെടുക്കൽ ഏജൻസിക്കോ കൈമാറണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കർ വി മേനോൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.
തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും കോടതി പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞ് അതിജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധന, വിരലടയാളം, ജനിതക മാപ്പിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായി ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളും രക്തസാമ്പിളുകളും ആശുപത്രി അധികൃതർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.
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1971ലെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നിയമപ്രകാരം പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 24 ആഴ്ച വരെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതിയുള്ളത്. 24 ആഴ്ച പിന്നിട്ട കേസുകളിൽ അതിജീവിതയുടെ പ്രായവും മാനസികാരോഗ്യവും നിയമവശങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക അനുമതി നൽകുന്നത്.
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