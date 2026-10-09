നിലമ്പൂർ-നഞ്ചൻകോട് പാത: ഡി.പി.ആർ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം
കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാൻസർ ആൻഡ് അലൈഡ് എയ്ൽമെൻ്റ് റിസർച്ച് (കെയർ) ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ സി.എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്
Published : October 9, 2026 at 2:01 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ നിലമ്പൂരിനെയും കർണാടകയിലെ നഞ്ചൻകോടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട റെയിൽവെ പാതയുടെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡി.പി.ആർ) ഒക്ടോബർ 14നകം തയ്യാറാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമൻ സെൻ, ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാർ വി.എം എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റെയിൽവെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാൻസർ ആൻഡ് അലൈഡ് എയ്ൽമെൻ്റ് റിസർച്ച് (കെയർ) ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ സി.എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. എം.വി.ആർ കാൻസർ സെൻ്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നത് കെയർ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. മലബാർ മേഖലയിൽ റെയിൽവെ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും, നിരവധി തവണ നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ ഇത് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
തുടർന്ന്, നിലമ്പൂർ-നഞ്ചൻകോട് റെയിൽവെ പദ്ധതിയുടെ ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻ സർവെയ്ക്ക് (എഫ്.എൽ.എസ്) റെയിൽവെ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയതായി വ്യക്തമാക്കി ദക്ഷിണ റെയിൽവെ ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർവെയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലിഡാർ (LIDAR), ട്രാഫിക് സർവെകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി വരികയാണെന്നും റെയിൽവെ അറിയിച്ചു.
ഇത് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഗണനയ്ക്കായി റെയിൽവെ ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2026 ജൂലൈ 27നാണ് റെയിൽവെ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ 14നകം തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
സുവർണ ഐ.ടി ഇടനാഴി
ഗോൾഡൻ ഐ.ടി കോറിഡോർ അഥവാ വയനാട് റെയിൽവെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലമ്പൂർ-നഞ്ചൻകോട് പാതയ്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വയനാട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി എന്നിവയിലൂടെ കടന്ന് കർണാടകയിലെ മൈസൂരു ജില്ലയിലുള്ള നഞ്ചൻകോട് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് 236 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ബ്രോഡ് ഗേജ് പാത വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രാദൂരവും സമയവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും.
പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകളും എതിർപ്പുകളും
യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ കേരളം പദ്ധതിക്കായി ശക്തമായി വാദിക്കുമ്പോഴും, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കർണാടകയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. നിർദിഷ്ട പാത ബന്ദിപ്പൂർ കടുവാ സങ്കേതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ് എതിർപ്പിന് പ്രധാന കാരണം. വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.
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പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ (ഡി.എം.ആർ.സി) മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ. ശ്രീധരൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും റെയിൽവെ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ സർവെ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലബാർ നിവാസികൾ.
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