കോടതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യത; ഹൈക്കോടതി
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമൻ സെൻ, ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാർ വി എം എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
By PTI
Published : October 9, 2026 at 1:55 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ കോടതികൾ, ട്രൈബ്യൂണലുകൾ, കമ്മിഷനുകൾ എന്നിവയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും ജീവനക്കാരുടെ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കണം
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമൻ സെൻ, ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാർ വി എം എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനുകളിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യ വകുപ്പിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടിയന്തരമായി കൈമാറാൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി.
ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് കർശന നിർദേശം. ജീവനക്കാരുടെ കുറവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണം കമ്മിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്നും, പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ പോലും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിന് സർക്കാർ അടിയന്തര മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനും നീതി വൈകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
കോടതികളുടെയും മറ്റ് നിയമ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഒരുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വേഗത്തിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ ജെ സൂര്യ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർദേശം.
സർക്കാർ നടപടികൾ
സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ്റെയും ജില്ലാ കമ്മിഷനുകളുടെയും നവീകരണവും ശാക്തീകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2026 ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനുകളിൽ 229 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായുള്ള വർക്ക് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട്, ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷനുകളിലെ സ്ഥിരം, താത്കാലിക തസ്തികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം കൈമാറാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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