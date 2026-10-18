ബിറ്റ് ചാറ്റ് ആപ്പ് നിരോധിച്ചതിനെതിരായ ഹര്ജി; കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് തേടി കേരള ഹൈക്കോടതി
2026 ജൂലൈയില് ഡല്ഹിയില് നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കിടെ ഇന്റര്നെറ്റ് വിഛേദിച്ചപ്പോള് പ്രക്ഷോഭകര്ക്കും ചെറുപ്പക്കാര്ക്കുമിടയില് ഏറെ പ്രചാരം നേടിയ ആപ്പാണ് ബിറ്റ് ചാറ്റ്
Published : October 18, 2026 at 1:42 PM IST
എറണാകുളം: ഓപ്പണ്സോര്സ് മെസേജിങ്ങ് ആപ്പ് ബിറ്റ് ചാറ്റ് നിരോധിച്ചതിനെതിരെയുള്ള ഹര്ജിയില് നിലപാട് അറിയിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് കേരള ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം നല്കി. എറണാകുളം കേന്ദ്രമായുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി പ്രമോഷന് സൊസൈറ്റിയായിരുന്നു ഹർജി നല്കിയത്. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ജിറ്റ് ഹബ്ബിന്റെ ബിറ്റ്ചാറ്റ് ആപ്പിന് ഇന്റര്നെറ്റ് ആവശ്യമില്ല. 2026 ജൂലൈയില് ഡല്ഹിയില് നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കിടെ ഇന്റര്നെറ്റ് വിഛേദിച്ചപ്പോള് പ്രക്ഷോഭകര്ക്കും ചെറുപ്പക്കാര്ക്കുമിടയില് ഏറെ പ്രചാരം നേടിയ ആപ്പാണ് ബിറ്റ് ചാറ്റ് .
കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി വകുപ്പ് ഒക്ടോബറില് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ ആപ്പും വെബ്സൈറ്റും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ നിര്ദേശ പ്രകാരം മൊബൈല്ഫോണ് നിര്മാതാക്കളായ ആപ്പിള് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറില് നിന്ന് ബിറ്റ് ചാറ്റ് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഗൂഗിളും അവരുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറില് നിന്ന് ബിറ്റ് ചാറ്റ് എടുത്തു മാറ്റി.
Three ways to share bitchat when there’s no Play Store, no internet, and no permission. https://t.co/d7ohXYDJrM— Bitchat Community (@BitchatMe_) October 5, 2026
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന്സെന്, ജസ്റ്റിസ് വിഎം ശ്യാം കുമാര് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജിയില് നിലപാടറിയിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിക്കാന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി വകുപ്പ്, കേന്ദ്ര വാര്ത്താ വിതരണ വകുപ്പ് എന്നിവര്ക്കാണ് നിര്ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ ആപ്പിള് ഇന്ത്യ, ഗൂഗിള് ഇന്ത്യാ പ്രതിനിധികള്ക്കും സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് കോടതി വീണ്ടും അടുത്ത മാസം 11 ന് പരിഗണിക്കും.
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എന്താണ് ബിറ്റ് ചാറ്റ്
ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെയും അടുത്തുള്ള ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബിറ്റ് ചാറ്റ്. വാട്സാപ്പ് പോലെ ആളുകളുമായി സന്ദേശം പങ്കുവെക്കാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ബ്ലൂടൂത്തുവഴിയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് നിശ്ചിത ദൂര പരിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒന്നിലധികം ഫോണുകളുടെ സഹാത്തോടെ ദൂരപരിധിയെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുത്തുനിൽക്കാം. ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ മെഷ് നെറ്റ് വർക്കിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തികമാകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പരിധിയില്ലാതെ ഇതിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കും
സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങൾക്കായി എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ പോലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ബിറ്റ് ചാറ്റ് നൽകുന്നു. എന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ബാധകമല്ല. നമ്മുടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ബിറ്റ് ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി പൊതുവായി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു.
ഡൽഹിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലക്കിയ സമയത്ത് സിജെപി പ്രവർത്തകർ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന ആപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ബിറ്റ് ചാറ്റ്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും, സമരമുഖത്തും ബിറ്റ് ചാറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചിരുന്നു.
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