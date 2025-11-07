ETV Bharat / state

'ഹാൽ' സിനിമ: ആശങ്കയുടെ പേരിൽ രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തിന്? സെൻസർ ബോർഡിനോട് ഹൈക്കോടതി

'ഹാൽ' സിനിമയ്ക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. സിനിമ 'ലവ് ജിഹാദിനെ' തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സിബിഎഫ്‌സി

ഹൈക്കോടതി, ഹാൽ സിനിമ പോസ്റ്റർ (ETV Bharat, Instagram)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 5:44 PM IST

എറണാകുളം: 'ഹാൽ' സിനിമക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വെള്ളിയാഴ്ച. ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നും, ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന കാരണം സെൻസറിങിന് അടിസ്ഥാനമാണോയെന്നും കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡിനോട് (സിബിഎഫ്‌സി) ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. മതസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തു തടസമാണുള്ളതെന്നും, കഥാപാത്രം വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ മതപരമാകുമെന്നും കോടതി സിബിഎഫ്‌സിക്കുവേണ്ടി ഓൺലൈനായി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.

സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ വാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും

ഹാൽ സിനിമ 'ലക്ഷ്മണ രേഖ ലംഘിച്ചു' എന്നാണ് സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ വാദം. പൊതുക്രമം പാലിക്കാത്ത 'ലവ് ജിഹാദിനെ' തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമാണെന്നും സിബിഎഫ്‌സി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഹാൽ സിനിമയെന്നും, സിനിമയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സെൻസർ ബോർഡ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ കോടതി ഇടപെടരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നും സിബിഎഫ്‌സി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

കട്ട് ചെയ്യേണ്ട രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്

ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ ഹാൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ബീഫ് ബിരിയാണി രംഗവും, ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സിബിഎഫ്‌സിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ആകെ 15 സീനുകളിലാണ് സിബിഎഫ്‌സി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ സീനുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ, മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രം കാണാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ, 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സീനുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഹാൽ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുയർത്തി. സെൻസർ ബോർഡ് ആകെ 19 കട്ടുകളാണ് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, ഈ നടപടി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റമാണെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം.

സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം

ഹർജി പരിഗണിച്ച ശേഷം, നിർമാതാക്കളുടെയും സംവിധായകൻ്റെയും ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് വിജി അരുൺ പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിലൂടെ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതപരവും സാമൂഹികവുമായ സൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പല സംഘടനകളും കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. 'ഹാൽ' സിനിമക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നൽകുന്നതിനെ എതിർത്ത് ആർഎസ്എസ്, കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് എന്നീ സംഘടനകളും ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷിചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകി. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മത-സാമൂഹിക ഐക്യം തകർക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് ആർഎസ്എസ് ആരോപിച്ചു.

കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട്

സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും, ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 'ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ' എന്നാണ് കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് ഹാലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ക്രൈസ്തവർ വലിയ തോതിൽ മതം മാറ്റം നടത്തുന്നുവെന്ന ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചില രംഗങ്ങളെന്നും അവർ വാദിച്ചു. നവാഗതനായ വീര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഹാൽ' സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിഷാദ് കോയയാണ്. ചിത്രത്തിൽ സാക്ഷി വൈദ്യ നായികയായും ജോണി ആൻ്റണി, നിഷാന്ത് സാഗർ, മധുപാൽ, ജോയ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലും എത്തുന്നു. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 12ന് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സിനിമയാണ് സെൻസറിങ് വിവാദം കാരണം റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.

