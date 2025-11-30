ടാക്സി വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലും ഇനി മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ചെയ്യാം; സർക്കാർ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ
ടാക്സി വാഹനങ്ങള്ക്കു പുറമെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലും ഇനി മുതൽ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി. മൂവാറ്റുപുഴ ലൈറ്റ് ആൻ്റ് സൗണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയായ ജെയിംസ് മാത്യു നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ.
Published : November 30, 2025 at 10:16 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ടാക്സി പെർമിറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രം മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് അനുമതി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ. ഡിസംബർ 4 വരെയാണ് സ്റ്റേ. പൊലീസിൻ്റെ 'തുണ' പോർട്ടലിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മൂവാറ്റുപുഴ ലൈറ്റ് ആൻ്റ് സൗണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയായ ജെയിംസ് മാത്യു നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാരണം തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും
സ്ഥാനാർഥികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചെലവ് വർധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ജനറേറ്റർ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ആംപ്ലിഫയർ ബോക്സ് തുടങ്ങി മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ടാക്സി കാറുകളിലും മറ്റും കയറ്റുക എളുപ്പമല്ല. മൈക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാരിൽ പലരും സ്വന്തമായി അനൗൺസ്മെൻ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്നും തങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ടാക്സി വാഹനങ്ങുടെ അപര്യാപ്തത പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു എന്നതാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം.
ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ സംഘടന നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 17 ന് ടാക്സി വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രം മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റിന് അനുമതി നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഹന പ്രചാരണം: മോട്ടോർ വാഹന നിയമം പാലിക്കണം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഇരുചക്രവാഹനമുൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ വാഹന പ്രചാരണ ചെലവ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്കിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. പ്രചാരണ വാഹനത്തിന് വരണാധികാരിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണം. സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പ്രചാരണം പാടില്ല.
വരണാധികാരിയാണ് പ്രചാരണ വാഹനത്തിനുള്ള പെർമിറ്റ് നൽകുന്നത്. വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടാക്സി / ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ്, ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ്, ടാക്സ് അടച്ചതിൻ്റെ രേഖ, ഇൻഷുറൻസ്, പുക പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതമാണ് പെർമിറ്റിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വരണാധികാരിക്ക് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.
വരണാധികാരി നൽകുന്ന ഒറിജിനൽ പെർമിറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം. പെർമിറ്റിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ, സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് എന്നിവ ഉണ്ടാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വാഹനത്തിൻ്റെ രൂപമാറ്റം, വാഹനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യം, കൊടി എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം, വീഡിയോ പ്രചാരണ വാഹനം എന്നിവയെല്ലാം മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം.
പ്രചാരണ വാഹനങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പൊലീസ് അധികാരിയുടെ അനുമതി വാങ്ങണം. ഇതിനായി വരണാധികാരി നൽകിയ വാഹന പെർമിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപേക്ഷിക്കണം. വരണാധികാരിയുടെയോ പൊലീസ് അധികാരിയുടെയോ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനം പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം വാഹനം അനധികൃത പ്രചാരണ വാഹനമായി കണക്കാക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികള്ക്കായി പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്, ഇടയ്ക്ക് തനിക്കായി പ്രചാരണം; ഹൈറേഞ്ചിലെ 'ലേഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' സ്ഥാനാർഥി 'സൂപ്പർ ഫ്രെണ്ട്ലി'