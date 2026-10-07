മേൽശാന്തി അഭിമുഖം: ദേവസ്വം ബോർഡ് അയോഗ്യനാക്കിയ ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി
ശബരിമല-മാളികപ്പുറം ദേവസ്വങ്ങളിലേക്ക് ഈ വർഷം മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ 7-ന് നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ 56-കാരനായ രാജീവ് എം പിക്കാണ് താത്ക്കാലികമായി പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 11:53 AM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അയോഗ്യനാക്കിയ രാജീവ് എം.പിക്കാണ് (56) ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ താത്കാലികമായി പങ്കെടുക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ വി, കെ.വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 1202-ാം മലയാള വർഷത്തേക്കുള്ള (2026-27) മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അന്തിമ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും ഈ അനുമതിയെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് കൂടുതൽ വാദങ്ങൾക്കായി നവംബർ രണ്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് രാജീവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലും മാർഗരേഖകളിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും താൻ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ (1201) ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നിയമന നടപടികളിൽ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടികയിൽ താൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായും ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വാദങ്ങൾ കേട്ടശേഷം കേസിൻ്റെ വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഹർജിക്കാരൻ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളും പരിശോധിച്ച കോടതി, ഇടക്കാല ഉത്തരവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ഹർജിക്കാരനെ താത്കാലികമായി പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും രണ്ടാം എതിർകക്ഷിയായ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറോടും കോടതി നിർദേശിച്ചത്.
കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കർശന മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും പൊതു ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരിയായി കുറഞ്ഞത് 12 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം തുടർച്ചയായി ഉഷഃപൂജ, ഉച്ചപൂജ, അത്താഴപൂജ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പൂജകളെങ്കിലും കൃത്യമായി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മേൽശാന്തിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. കൂടാതെ, അപേക്ഷകർ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ ആകാൻ പാടില്ല.
അഭിമുഖത്തിന് ശേഷം യോഗ്യരായവരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി, സന്നിധാനത്ത് വച്ച് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. വൃശ്ചികം ഒന്നിന് മണ്ഡലകാല പൂജകൾക്കായി നട തുറക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കുക. ഒരു വർഷമാണ് ഇവരുടെ കാലാവധി.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്, അംഗങ്ങൾ, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ, തന്ത്രിമാരായ കണ്ഠര് രാജീവര്, കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സമിതിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികളുമായി അഭിമുഖം നടത്തുന്നത്. ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തിമ നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവോടെ, അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട രാജീവ് എം.പിക്കും ഈ നിർണായക അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ രണ്ടിന് കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിധി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ നിർണായകമാകും.
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