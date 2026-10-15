ഐഐഎമ്മിൽ ഓണപ്പൊട്ടനും തുമ്പപ്പൂവും മുക്കുറ്റിപ്പൂവും; പൈതൃകം ചുമരിലേറ്റി കോഴിക്കോട് ക്യാംപസ്
പരമ്പരാഗത ചുമർചിത്രകലാരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിജുലാൽ ബോധിയാണ് ഏഴ് ചിത്രങ്ങളും വരച്ചത്.
Published : October 15, 2026 at 8:33 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ആധുനിക മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ആഗോള കാഴ്ച പ്പാടുകളുമായി മുന്നേറുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണും മണവും മറക്കാതെ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് (ഐഐഎംകെ). അറിവിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും പുതിയ ലോകത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൻ്റെ ചുമരുകളിൽ ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും കലയും സംസ്കാരവും വിദ്യാഭ്യാസ പൈതൃകവും നിറംപിടിക്കും.
ഓണത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം മുതൽ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ വഴികൾ വരെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഏഴ് ചുമർചിത്രങ്ങളാണ് ഐഐഎം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേവലം അലങ്കാരങ്ങളല്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ, കാലത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ മാഞ്ഞുപോകുന്ന ആചാരങ്ങളുടെയും കലാരൂപങ്ങളുടെയും ജീവിതസ്മരണകളുടെയും ചരിത്രം പുതുതലമുറയിലേക്ക് പകരുന്ന സാംസ്കാരിക അടയാളങ്ങൾ കൂടിയാണ്.
ഓണപ്പൊട്ടനും പൂക്കളവും; ചുമരിൽ തെളിയുന്ന പഴയകാല കേരളം
ഏഴ് ചുമർചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് ഓണം പ്രമേയമാക്കിയ ചിത്രം. മലബാറിൻ്റെ തനതായ ഓണാഘോഷങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ജീവിതവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഈ കലാവിഷ്കാരത്തിൽ ഓണപ്പൊട്ടൻ, പൂക്കളമിടൽ, പൂ പറിക്കൽ, ഓണത്തുമ്പി, തുമ്പപ്പൂവ്, മുക്കുറ്റിപ്പൂവ് തുടങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായി ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് അടി നീളവും മൂന്ന് അടി വീതിയുമുള്ള ചിത്രത്തിലൂടെ പഴയകാല ഓണത്തിൻ്റെ ഗൃഹാതുരത്വമാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓണക്കാലത്ത് വീടുകളിലെത്തുന്ന പരമ്പരാഗത കലാരൂപമാണ് ഓണപ്പൊട്ടൻ. തെയ്യത്തിൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള വേഷവും താടിയും ശിരോലങ്കാരവും ഓലക്കുടയും മണിയുമായി ചെണ്ടയുടെ അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന ഓണപ്പൊട്ടൻ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. കാലക്രമത്തിൽ അന്യംനിന്നുപോകുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്.
ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും തൂണുകളും വിശാലമായ മുറ്റവുമുള്ള പഴയ തറവാട്, മുറ്റത്തെ പൂക്കളം, പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, ഓണത്തുമ്പികൾ, തുമ്പപ്പൂവ് എന്നിവ ചിത്രത്തിന് ഗ്രാമീണ ഭംഗി നൽകുന്നു. പ്ലാവും തെങ്ങും വാഴയും മറ്റു ഫലവൃക്ഷങ്ങളും മത്സ്യങ്ങൾ നീന്തുന്ന ജലാശയവും ചേർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും ചിത്രത്തിൽ തെളിയുന്നു. മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം മാഞ്ഞുപോകുന്ന തറവാടുകളും ആചാരങ്ങളും ഓണസ്മരണകളും വരുംതലമുറയ്ക്കായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കലാവിഷ്കാരങ്ങളാണിവ.
കേരളത്തിൻ്റെ കലാവൈവിധ്യം ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ
കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ കലാസാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'കേരളീയം'. കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം, ഓട്ടൻതുള്ളൽ, തെയ്യം, കളരിപ്പയറ്റ്, വള്ളംകളി, ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾ എന്നിവയെ പരമ്പരാഗത കേരളീയ ചുമർചിത്രശൈലിയിൽ സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ കലാവൈവിധ്യവും സാംസ്കാരിക തനിമയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രപ്രമേയം.
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കേരളത്തിൻ്റെ കലാരൂപങ്ങൾ വിനോദത്തിനപ്പുറം സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും ചരിത്രത്തോടും എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവന്ന കലാപാരമ്പര്യങ്ങൾ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് അവയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും കൈകോർക്കുന്ന ഈ കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലയും സംസ്കാരവും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശവും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.
ഗുരുകുലം മുതൽ ബുദ്ധൻ വരെ; അറിവിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ
കാലത്തിനൊപ്പം സാങ്കേതികവിദ്യയും വിദ്യാഭ്യാസരംഗവും ഏറെ വളർന്നെങ്കിലും ഭാരതത്തിന് മഹത്തായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി, വൃക്ഷത്തണലിൽ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അറിവ് നേടിയുമാണ് ഗുരുകുലകാലത്ത് ശിഷ്യർ വളർന്നിരുന്നത്. അറിവിനൊപ്പം മൂല്യങ്ങളും ജീവിതദർശനവും പകർന്നുനൽകിയ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് 'ഗുരുകുലം' എന്ന ചിത്രം.
ഐഐഎം കോഴിക്കോടിനെ പ്രമേയമാക്കിയ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ ബുദ്ധൻ, അർജുനൻ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്നിവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറിവിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ചിന്താപാരമ്പര്യവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിശാലമായ അർഥവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടി.
മാനേജ്മെൻ്റും ബിസിനസും സംരംഭകത്വവും വളരുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്തും ഐക്യത്തിനും കലയ്ക്കും ഒരുപോലെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന ആശയമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രാദേശികമായ വേരുകൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള ചിന്തകളിലേക്ക് വളരുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ജിജുലാൽ ബോധിയുടെ കൈയൊപ്പ്
പരമ്പരാഗത ചുമർചിത്രകലാരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിജുലാൽ ബോധിയാണ് ഏഴ് ചിത്രങ്ങളും വരച്ചത്. സജി നെയ്യാറ്റിൻകര, സജീഷ് തിരൂർ എന്നിവർ സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചു. രണ്ടു മാസത്തോളമെടുത്താണ് ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
1998 മുതൽ 2003 വരെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചുമർചിത്ര പഠനകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് പരമ്പരാഗത ചുമർചിത്രകലയിൽ പരിശീലനം നേടിയ ജിജുലാൽ ബോധി, രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ചുമർചിത്രരചനയിലും പുരാതന ചിത്രങ്ങളുടെയും കലാസ്മാരകങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ്.
2015-ൽ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹനായി. ലഡാക്കിലെ ബുദ്ധമത വിഹാരങ്ങളിലെ കലാസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2007-ലും 2015-ലും യുനെസ്കോയുടെ ഹെറിറ്റേജ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-ൽ ഉജ്ജയിനിയിലെ കാളിദാസ അക്കാദമി ഏർപ്പെടുത്തിയ അഖില ഭാരതീയ കാളിദാസ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സംരക്ഷിത ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിൽ കലാസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചുമർചിത്രകാരനായും ചിത്രകലാ സംരക്ഷകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭാരതീയ പരമ്പരാഗത ചിത്രകലയുടെ സൗന്ദര്യവും പൈതൃകവും സംരക്ഷിച്ച് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നുനൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഐഐഎം കോഴിക്കോട് ഡയറകടർ പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജിയുടെ വാക്കുകളിലും ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാണ്. മാനേജ്മെന്റിലും ബിസിനസിലും സംരംഭങ്ങളിലും ഐക്യവും കലയും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'സത്യം, നിത്യം, പൂർണ്ണം' എന്ന ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രാദേശിക തനിമയോടൊപ്പം ആഗോള ചിന്തകളെയും ഇണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഐഐഎം കോഴിക്കോടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ചുമർചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയും സംസ്കാരവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ചിത്രരചനകൾ ക്യാമ്പസിൽ ഇടംപിടിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ വേരുകളും
1996-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് സ്ഥാപിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ഐഐഎമ്മാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും സംയുക്തമായാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്. 1997-ൽ 42 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ താത്കാലിക ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം 2003-ൽ കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്തുള്ള 112.5 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥിരം ക്യാമ്പസിലേക്ക് മാറി. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാമാണ് ക്യാമ്പസ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്.
ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായി സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഇന്ററാക്ടീവ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച ബിസിനസ് സ്കൂളാണ് ഐഐഎം കോഴിക്കോട്. മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ലിബറൽ സ്റ്റഡീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള കോഴ്സ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഐഐഎമ്മും ഇതാണ്. 2013-ലെ ബാച്ചിൽ 54 ശതമാനത്തിലധികം വനിതാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകി ലിംഗവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥാപനം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയവും ഐഐഎം കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിച്ചു. 2012-ൽ ആർബിഐ ഗാലറിയോടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എൻഐആർഎഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ രാജ്യത്തെ മികച്ച മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് നേടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ്, ക്യുഎസ് വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പട്ടികകളിലും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025-26 അധ്യയന വർഷം മുതൽ നാലുവർഷത്തെ പുതിയ ബിഎംഎസ് ബിരുദ പ്രോഗ്രാമും ആരംഭിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോഴും സ്വന്തം മണ്ണിന്റെ പൈതൃകം മറക്കരുതെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഐഐഎം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഈ ചുമർചിത്രങ്ങൾ. ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ കലയും സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ സംഗമിക്കുമ്പോൾ, ചുമരുകളിൽ തെളിയുന്നത് നിറങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു നാടിൻ്റെ ഓർമകളും മൂല്യങ്ങളും സ്വത്വവും കൂടിയാണ്.
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