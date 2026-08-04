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പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് കേരളം: വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് മരണം, ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷം

പ്രളയജലം കയറി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുങ്ങുകയും പ്രധാന പാതകളിൽ ഗതാഗതം സ്‌തംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ജനജീവിതം പൂർണ്ണമായും ദുസഹമായിരിക്കുകയാണ്.

Manarkad Thiruvanchoor rain Kottayam MC Road traffic block Kerala rain flood Flood Havoc in Kerala
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 8:58 PM IST

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കോട്ടയം/കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന അതിശക്തമായ മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ജനജീവിതം പൂർണമായും സ്‌തംഭിച്ചു. കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവും നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതും സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി ഉണ്ടായ വിവിധ അപകടങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായി. വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായതോടെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ വീടുകളിലെ സാധനസാമഗ്രികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവൻ കയ്യിലെടുത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്.

കോട്ടയത്ത് ഭീതി പരത്തി പ്രളയം; എം.സി റോഡിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് കേരളം (ETV Bharat)

കോട്ടയം ജില്ലയെ ആകെ ഉലച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രളയജലം മുന്നേറുന്നത്. മണർകാട്, കുമരകം, ആർപ്പൂക്കര, അയ്‌മനം, തിരുവാർപ്പ്, നാട്ടകം, പുതുപ്പള്ളി, അയർക്കുന്നം, അതിരമ്പുഴ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. കോട്ടയം കുമരകം ചേർത്തല റോഡിലും നഗരഹൃദയത്തിലെ നാഗമ്പടം കുര്യൻ ഉതുപ്പ് റോഡിലും വെള്ളക്കെട്ട് ഉയർന്നതോടെ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു.

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കുര്യൻ ഉതുപ്പ് റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതോടെ എം സി റോഡിൽ സംക്രാന്തി മുതൽ നഗരപരിധിക്കപ്പുറം വരെ കിലോമീറ്ററുകളോളം രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും കാറുകളും എം സി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പാർക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗതാഗതക്കുരുക്കിൻ്റെ ആക്കം ഇരട്ടിയാക്കി. മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. ജില്ലയിൽ ഇതിനകം 99 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ ടാങ്ക് എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശി മുങ്ങിമരിച്ചു

Manarkad Thiruvanchoor rain Kottayam MC Road traffic block Kerala rain flood Flood Havoc in Kerala
ശരൺ പി എസ് (file photo) (ETV Bharat)

കോട്ടയം തിരുവഞ്ചൂർ പറമ്പുകര ലക്ഷംവീട് കോളനിയിൽ കണിയാംകുന്നേൽ പാലൂപറമ്പിൽ ശശിയുടെ മകൻ ശരൺ പി എസ് (35) ആണ് കോട്ടയത്തുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിൽ ശരണിൻ്റെ വീടും പരിസരവും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. മുറ്റത്ത് വച്ചിരുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയതോടെ അതെടുക്കാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ ശരൺ പയറു കൃഷിക്കായി കെട്ടിയിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകളിൽ കുരുങ്ങി മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. എൻ ഡി ആർ എഫും ഫയർഫോഴ്‌സും നടത്തിയ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

കണ്ണൂരിൽ കാണാതായ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും പുഴയിലെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടും കാണാതായ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തെരച്ചിൽ സംഘം കണ്ടെടുത്തു. ഇരിട്ടി സ്വദേശി ഹനീഫ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ആർ. രാജേഷ് എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിൽ തേങ്ങ പെറുക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായ ഹനീഫയുടെ മൃതദേഹം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പാലത്തിന് 200 മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചെറുപുഴ മീന്തുള്ളിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ തേജസ്വിനി പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ ആർ. രാജേഷിൻ്റെ മൃതദേഹം കേരള കർണ്ണാടക വനംവകുപ്പ് സംയുക്തമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കർണാടക വനത്തിലെ തുരുത്തിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെരുവയൽ സ്വദേശി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് പെരുവയൽ കൊണാറമ്പ് സ്വദേശി സുഹൈൽ (38) വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സുഹൈൽ ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി വീടിന് സമീപത്തെ വയലിലെ പ്രളയം കാണാൻ പോയ സുഹൈൽ കാൽവഴുതി രണ്ടാൾ ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പ്രളയകാലത്തും കോവിഡ് സമയത്തും നാട്ടുകാർക്ക് സജീവമായി ഓടിയെത്തിയിരുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകനായ സുഹൈലിൻ്റെ വേർപാട് ഗ്രാമത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Manarkad Thiruvanchoor rain Kottayam MC Road traffic block Kerala rain flood Flood Havoc in Kerala
സുഹൈൽ (file photo) (ETV Bharat)

പ്രളയവും ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും പുഴകളിലും ഇറങ്ങാതിരിക്കാനും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരമറിയിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം. ജാഗ്രതയും പരസ്‌പര സഹകരണവും മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രധാനം.
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TAGGED:

MANARKAD THIRUVANCHOOR RAIN
KOTTAYAM MC ROAD TRAFFIC BLOCK
KERALA RAIN FLOOD
FLOOD HAVOC IN KERALA
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