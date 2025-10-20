ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരും: 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; കേരളത്തിന് അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ നിർണായകം

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായേക്കാം.

IMD Orange Alert Weather damage report Cyclonic circulation threat Landslide warning SDMA
തലസ്ഥാന നഗരയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 10:39 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ ഇടവിട്ടുള്ള കനത്ത മഴ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ മലയോര മേഖലകളിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായ മഴയും കാർമേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയുമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട്, മരം കടപുഴകൽ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് എന്നിവ ഉണ്ടായി.

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയിലും എറണാകുളത്തെ എളഞ്ഞിയിലും ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ ഭിത്തികൾക്ക് വിള്ളലുണ്ടാവുകയും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തതായി പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചു. തൃശൂരിലെ പള്ളിപ്പുറത്ത് കടപുഴകി വീണ മരം വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കണ്ണൂരിൽ വീടുകളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പരിസരങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയും കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഒരു വീടിന് മുകളിലേക്ക് മതിൽ തകർന്നു വീഴുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം–തെങ്കാശി റോഡിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പാലോട് റോഡിലെ ഇളവട്ടത്ത് ഗതാഗതം താത്കാലികമായി തടസപ്പെട്ടു.

മുന്നറിയിപ്പുകളും ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളും

അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ നാല് ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 11 സെൻ്റീമീറ്റർ മുതൽ 20 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ അതിശക്തമായ മഴയെയും യെല്ലോ അലർട്ട് 6 സെൻ്റീമീറ്റർ മുതൽ 11 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെയുള്ള ശക്തമായ മഴയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എറണാകുളം, കോട്ടയം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (എസ്ഡിഎംഎ) കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണൊലിപ്പ്, പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നദിക്കരകളിലും അണക്കെട്ടുകളുടെ താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മുൻകൂട്ടി മാറി താമസിക്കണമെന്നും എസ്ഡിഎംഎ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി യാത്രയിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ

സംസ്ഥാന തീരത്ത് തീവ്ര ന്യൂനമർദത്തെത്തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മഴയ്ക്ക് പുറമേ അതിശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ റഡാർ ചിത്രം അനുസരിച്ച് വരും മണിക്കൂറിൽ എറണാകുളത്ത് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം/ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

കേരളത്തിന് അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ നിർണായകമാണെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും നിലവിൽ സ്ഥിതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറബിക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

ന്യൂനമർദ സാധ്യതകളും മഴ പ്രവചനവും

അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തിന് സമീപം ഉയർന്ന തോതിൽ ചക്രവാതചുഴി രൂപപ്പെട്ടതും, അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. ആൻഡമാൻ കടലിനും തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാതചുഴി അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കും. തുടർന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അറബിക്കടൽ ന്യൂനമർദത്തിൽ നിന്ന് കേരള തീരത്തിനു സമീപം തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനു മുകളിലൂടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ ന്യൂനമർദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെത്തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 24 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഒക്ടോബർ 20, 22, 23, 24 തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

അടുത്ത 5 ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കോ ഇടിമിന്നലിനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

