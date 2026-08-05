സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ; 9 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ കനക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം
Published : August 5, 2026 at 6:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്കൻ കർണാടകയ്ക്ക് മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് മഴ കനക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും കോഴിക്കോട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലുമാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. മറ്റന്നാൾ വരെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമായിരിക്കും. മറ്റന്നാൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
മലയോര മേഖലകളിൽ മഴ കനക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും ജാഗ്രത പുലർത്തണം. എന്നാൽ വനമേഖലയിൽ കാര്യമായ മഴയില്ലാത്തതിനാൽ പമ്പ, അച്ചൻകോവിൽ ആറുകളിൽ നിലവിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.
പത്തനംതിട്ടയിൽ ദുരിതം തുടരുന്നു
മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി, ആറന്മുള ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളമിറങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഇവിടങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് തന്നെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലും തിരുവല്ലയിലും പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരുവല്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം എത്തുന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ജില്ലയിലാകെ നൂറിലധികം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ റവന്യു, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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പ്രളയസാധ്യത കുറഞ്ഞതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കൊല്ലം തീരമേഖലയിൽ നിന്നെത്തിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നാൽപത് വള്ളങ്ങളിൽ ചിലത് മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും മടങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ റാന്നി, ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവലോകന യോഗം ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മഴക്കെടുതിയിലുണ്ടായ കാർഷിക, വ്യാപാര നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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