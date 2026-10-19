സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം കനക്കുന്നു; ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
കണ്ണൂർ, വയനാട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്
Published : October 19, 2026 at 6:57 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം എത്തിയതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെന്നും വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നാളെയോടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ, വയനാട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തുലാവർഷം കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത. അതിനാൽ മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശ മേഖലകളിലും താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശം നൽകി.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല തീർഥാടന കാലം കൂടിയായതിനാൽ റാന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ കർശന ജാഗ്രത പുലർത്താൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീർഥാടകർക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിലൂടെയുള്ള രാത്രി യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും നദികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയാറാകണം.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വർക്കല കാപ്പിൽ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം പൊഴിയൂർ വരെയുള്ള തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കടലാക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ലെന്നും കർശന നിർദേശമുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഇടിമിന്നൽ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് മാറണം. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാനും ഫോൺ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ തകരാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ റവന്യു, പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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