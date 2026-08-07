സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു: ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; നാല് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട്, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഒഴികെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : August 7, 2026 at 8:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം കനത്തതോടെ പലയിടങ്ങളിലും മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാകുന്നു. മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാക്കി ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നിലവിലുണ്ട്. തീരദേശ മലയോര മേഖലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും വെള്ളക്കെട്ടിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ശക്തമായ മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 8, ശനി) പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കലക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികൾ, മദ്റസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
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വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് നടപടിയെന്ന് കാസർകോട് ജില്ലാ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ അറിയിച്ചു. യാതൊരു കാരണവശാലും സ്കൂളുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. അതേസമയം, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ല.
കണ്ണൂരിൽ റെക്കോർഡ് മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും
മഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെമ്പേരി, അയ്യൻകുന്ന് മേഖലകളിൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെമ്പേരിയിൽ 96 മില്ലിമീറ്ററും അയ്യൻകുന്നിൽ 88 മില്ലിമീറ്ററും മഴ പെയ്തിറങ്ങി. തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിലെ ഉദയഗിരി വില്ലേജിൽ താബോർ താളിപ്പാറ മേഖലയിൽ നേരിയ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി പ്രദേശവാസികളെ താബോർ സെൻ്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിൽ സജ്ജമാക്കിയ താൽക്കാലിക ആശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. നാല് കുടുംബങ്ങളിലെ 13 പേരെയാണ് ഇവിടേക്ക് മാറ്റിയത്. നിലവിൽ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് ക്യാമ്പുകളിലായി 50 പേർ കഴിയുന്നുണ്ട്.
മരങ്ങൾ വീണ് വീടുകൾക്ക് ഭാഗിക നാശം
ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലശ്ശേരി വാടിക്കകത്ത് വീടിന് മുകളിൽ മരം വീണ് ഭാഗികമായി തകർന്നു. ചെറുവാഞ്ചേരി കല്ലുവളപ്പിലും വെള്ളർവള്ളിയിലും വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കോളയാട് കറ്റിയാടിൽ വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പ്രകൃതിദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ റവന്യൂ, ഫയർഫോഴ്സ് ടീമുകൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.
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