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സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Kerala State Disaster Management Yellow alert Kerala districts Orange alert Kannur Kasaragod Central Meteorological Department
Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 5:38 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഇന്നും അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ പുതുക്കിയ പ്രവചനം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ അതിശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കണ്ണൂരിലും കാസര്‍ഗോഡും ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ഇന്ന് വടക്കൻ ജില്ലകളായ കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് എന്നിവടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 mm മുതൽ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ഈ മഴയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

ആറ് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്

എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പായ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ട് ആയിരിക്കും. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 mm മുതൽ 115.5 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണിത്. മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേക ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.

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പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്

  • മാറിത്താമസിക്കൽ: ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും നദിക്കരകളിലും താമസിക്കുന്നവർ പകൽ സമയത്തുതന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കണം.
  • യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക: വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകൾ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ കയറി സെൽഫിയെടുക്കാനോ കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കാനോ പാടില്ല.
  • ശക്തമായ കാറ്റ്: കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകിയും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നും അപകടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
  • എമർജൻസി കിറ്റ്: ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലയിലുള്ളവർ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എമർജൻസി കിറ്റുകൾ തയാറാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും സഹായങ്ങൾക്കുമായി ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളിലേക്ക് 1077, 1070 എന്നീ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ മാറ്റം വരാമെന്നും അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജുകൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്കും എമർജൻസി കിറ്റ് ഗൈഡിനുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: https://sdma.kerala.gov.in/

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TAGGED:

KERALA STATE DISASTER MANAGEMENT
YELLOW ALERT KERALA DISTRICTS
ORANGE ALERT KANNUR KASARAGOD
CENTRAL METEOROLOGICAL DEPARTMENT
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