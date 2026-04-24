സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുംചൂട്; 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, പാലക്കാട് താപനില 41 കടക്കും
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കാസർകോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടും
Published : April 24, 2026 at 6:22 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുഞ്ചൂട് തുടരുന്നു. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും താപനില ഉയരുമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. കടുത്ത ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഉയർന്ന താപനില പാലക്കാട്
പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത. ഇവിടെ താപനില 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തിയേക്കാം. തൃശൂർ, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരും. ഇതിനുപുറമെ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം, കാസർകോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടും. പകൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും, നിർജലീകരണം തടയാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.
കർശന നിയന്ത്രണം
സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കലക്ടർമാർ യോഗം ചേർന്നു. ചൂട് വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കുന്ന ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തൊഴിൽവകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക കരുതൽ വേണം. അങ്കണവാടി സമയക്രമത്തിലും ഉചിതമായ മാറ്റംവരുത്താൻ നിർദേശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശമുണ്ട്. പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർ പകൽ വെയിലത്തിറങ്ങരുത്. അതികഠിനമായ ചൂട് ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ മുൻകരുതൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാരും വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശം
കുറഞ്ഞത് രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാഹമില്ലെങ്കിലും ഇടവിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. നിർജലീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. അയഞ്ഞതും ഇളം നിറത്തിലുള്ളതുമായ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുക.
സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം തുടങ്ങിയവ കൊടുംചൂടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ പൊള്ളൽ, ക്ഷീണം, തലകറക്കം എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടണം. കാട്ടുതീ ഭീഷണി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവരും വിനോദസഞ്ചാരികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അഭ്യർഥിച്ചു. പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചൂട് മൂലം വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതത് സമയങ്ങളിൽ അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
വേനൽമഴക്ക് സാധ്യത
കൊടുംചൂടിന് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേനൽമഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. തെക്കൻ ജില്ലകളിലും, മധ്യകേരളത്തിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചേക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകിവീഴാനും, വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ തകരാനും ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശ നിവാസികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
വൈദ്യുതി ഉപയോഗം
ചൂട് കൂടിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും വർധിച്ചു. താപനില ഉയർന്നതോടെ എയർ കണ്ടിഷണറുകളുടെയും ഫാനുകളുടെയും ഉപയോഗം കുത്തനെ കൂടിയത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറച്ച് കെഎസ്ഇബിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. പലയിടത്തും കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റിവരളുന്നതിനാൽ ജലസംരക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പാഴാക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും, പകരം ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
