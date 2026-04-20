40 ഡിഗ്രി കടന്ന് കൊടുംചൂട്; പാലക്കാട് ക്ലാസുകൾക്ക് അവധി, രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം റെക്കോഡിലെത്തിയതോടെ അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടിനും ലോഡ്‌ഷെഡിങ്ങിനും സാധ്യത

KERALA POWER CRISIS PALAKKAD HEAT WAVE KASARAGOD WATER SHORTAGE KSEB LOAD SHEDDING
കൊടുംചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷതേടി യുവതികൾ (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 7:05 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുംചൂട് തുടരുന്നു. ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്, ഇടുക്കി ഒഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടന്നതോടെ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്ലാസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു. കനത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് രണ്ട് പേർ നിർജലീകരണം മൂലം മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം റെക്കോഡിലെത്തിയതോടെ അപ്രഖ്യാപിത പവർകട്ടിനും ലോഡ്‌ഷെഡിങ്ങിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം
സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സർവകാല റെക്കോഡിലാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6033 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഉപഭോഗം 260 മെഗാവാട്ട് കൂടി വർധിച്ചാൽ ലോഡ്‌ഷെഡിങ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. വേനൽ കനത്തതോടെ നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. വേനൽമഴ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിൽ വർധനയുണ്ടാകൂ.

വെന്തുരുകി പാലക്കാട്
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പാലക്കാട് ശരാശരി 40 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ശനിയാഴ്ച 40.1 ഡിഗ്രിയും ഇന്നലെ 39.8 ഡിഗ്രിയുമാണ് താപനില. രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ 30 ഡിഗ്രി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് 43 ഡിഗ്രി വരെയായി അനുഭവപ്പെടാം. കനത്ത ചൂടിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ രണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാർ പാലക്കാട് മരിച്ചു. യാക്കരയിൽ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോയ ആളും മണ്ണാർക്കാട് ജോലി സ്ഥലത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണ് കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളിയുമാണ് മരിച്ചത്.

മണ്ണാർക്കാട് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് തൊഴിലാളി കുഴഞ്ഞുവീണത്. സൂര്യാഘാതം ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിർജലീകരണം വലിയ ഭീഷണിയായി തുടരുകയാണ്. ചൂട് കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

കണ്ണാടി ഭാഗത്ത് ദേശീയപാത നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൂറോളം ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ കുടയും തൊപ്പിയും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ താപനില 38 മുതൽ 39 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വരണ്ടുണങ്ങി കാസർകോട്
വേനൽ കടുത്തതോടെ കാസർകോട് ഷിറിയ പുഴ പൂർണമായും വറ്റി വരണ്ടു. ഇതോടെ പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വീടുകളിലെ കിണറുകൾ വറ്റിയതോടെ പുഴയിൽ കുഴിച്ച താത്കാലിക കിണറുകളെയാണ് നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

കുടിവെള്ളത്തിനും കൃഷിക്കും നിലവിൽ ഈ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്കടിമൊഗർ പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് പുഴയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളമുള്ളത്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വക കിണറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മഴ ലഭിക്കാതെ ഈ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും.

വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യത
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ വേനൽമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 22 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. മഴ ലഭിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ചൂടിനും നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്കും നേരിയ ആശ്വാസമാകും.

Also Read:- തലയിണക്കടിയിൽ പാമ്പ്; വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ എട്ട് വയസുകാരൻ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു, സഹോദരൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

